В Украине за 2023 год выявили более 3600 киберпреступлений

Департамент киберполиции за 2023 год зафиксировал более 3600 киберпреступлений. Также киберполиция заблокировала около 13 000 вражеских веб-ресурсов.

Об этом сообщает Департамент киберполиции, информирует Цензор.НЕТ.

"При оперативном сопровождении киберполиции объявлено подозрение свыше 1700 человек за совершение свыше 3700 преступлений, что на 59% превышает аналогичный показатель в 2022 году", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в суд были направлены материалы по 42 организованным преступным группам, в том числе 7 преступных организаций. Это на 83% больше аналогичного показателя в 2022 году.

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В то же время, за прошлый год было проведено 18 международных спецопераций совместно с правоохранителями из Грузии, Швейцарии, Чехии, Израиля, Норвегии, Нидерландов, Франции, Германии и США.

При оперативном сопровождении киберполиции направлены в суд обвинительные акты по совершению более 4000 преступлений.

Кроме того, возмещено почти 144 млн грн ущерба (с учетом арестованного и изъятого имущества).

В ведомстве добавили, что также было заблокировано около 13 тысяч вражеских вебресурсов.

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