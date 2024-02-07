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Ворог запустив ракету в напрямку Кропивницького, - Повітряні сили

ракета,х-31п

Ворог запустив крилату ракету у напрямку Кропивницького.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил. 

"Одеська та Миколаївська області ймовірно крилата ракета. Напрямок північний на Первомайськ", - йшлося у повідомленні.

"Ракета змінила напрямок на Кропивницький!", - згодом додали у Повітряних силах. 

Також читайте: Росіяни запустили ударні безпілотники - летять на Кіровоградщину. У Сумській, Полтавській та Харківській областях - ракетна небезпека

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Кропивницький (343) крилаті ракети (1071) Повітряні сили (2621)


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07.02.2024 13:16 Відповісти
 
 