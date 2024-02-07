Ворог запустив ракету в напрямку Кропивницького, - Повітряні сили
Ворог запустив крилату ракету у напрямку Кропивницького.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.
"Одеська та Миколаївська області ймовірно крилата ракета. Напрямок північний на Первомайськ", - йшлося у повідомленні.
"Ракета змінила напрямок на Кропивницький!", - згодом додали у Повітряних силах.
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Олександр ВАЛОВИЙ
показати весь коментар07.02.2024 13:16 Відповісти Мені подобається 2
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