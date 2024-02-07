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Новини Війна
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Росіяни вдарили по Херсонщині: Поблизу села Молодіжне поранено чоловіка

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Російські загарбники завдали удару по Херсонщині, поблизу села Молодіжне поранено чоловіка.

Про це повідомила пресслужба ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

Чоловік дістав поранення неподалік села Молодіжне. У 56-річного потерпілого – вибухова травма, поранення спини, живота та руки.

Зараз він перебуває у лікарні. Медики надають допомогу постраждалому.

Читайте: Наслідки ворожих обстрілів Херсонщини: одна людина загинула, троє дістали поранення. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстріл (28365) Херсонська область (5728)


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