"Шахеди" фіксуються на Кіровоградщині та Черкащині, - Повітряні сили
У Кіровоградській та Черкаській областях повітряна тривога через загрозу російських ударних безпілотників.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
"БпЛА в західній частині Кіровоградської області, курс західний/північно-західний. БпЛА в західній частині Черкаської області, курс північний", - попереджають у ПС.
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захопити нашу краіну , ніколи!!
Здохнете тут всі в страшних муках , запамʼятайте орки прокляті 😡
Пильнуймо Україну, тримаймося браття!