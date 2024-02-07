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Новини Війна
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"Шахеди" фіксуються на Кіровоградщині та Черкащині, - Повітряні сили

шахеди

У Кіровоградській та Черкаській областях повітряна тривога через загрозу російських ударних безпілотників.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

"БпЛА в західній частині Кіровоградської області, курс західний/північно-західний. БпЛА в західній частині Черкаської області, курс північний", - попереджають у ПС.

Також читайте: Три "шахеди" збили вночі на Черкащині

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безпілотник (4133) Повітряні сили (2621) повітряна тривога (912)


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Кацапи , припиніть знищувати Украіну , бо вам ніколи не вдастя
захопити нашу краіну , ніколи!!
Здохнете тут всі в страшних муках , запамʼятайте орки прокляті 😡
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07.02.2024 23:11 Відповісти
Україна переможе у цій важкій московській війні, хоть ***** і гадить.
Пильнуймо Україну, тримаймося браття!
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08.02.2024 00:55 Відповісти
Смерть клятим ворогам
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08.02.2024 04:34 Відповісти
 
 