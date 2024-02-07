"Шахеди" фіксуються на Кіровоградщині та Черкащині, - Повітряні сили

У Кіровоградській та Черкаській областях повітряна тривога через загрозу російських ударних безпілотників.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

"БпЛА в західній частині Кіровоградської області, курс західний/північно-західний. БпЛА в західній частині Черкаської області, курс північний", - попереджають у ПС.

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