Вночі у Миколаїві лунали вибухи, виникли пожежі
У ніч на 8 лютого Миколаїв атакували ворожі ударні безпілотники.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.
Близько першої години ночі 8 лютого у місті пролунала серія вибухів. Сєнкевич повідомив про влучання у межах міста.
"Тримаємо звʼязок із військовими, знаємо, де є прильоти. Про наслідки - зранку! До відбою будьте якомога далі від вікон", - зазначив він.
Згодом міський голова повідомив, що внаслідок влучання сталися пожежі у приватному секторі.
За інформацією начальника Миколаївської ОВА Віталія Кіма, станом на 02:40 інформація про загиблих чи поранених не надходила.
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