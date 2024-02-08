Вночі у Миколаїві лунали вибухи, виникли пожежі

У ніч на 8 лютого Миколаїв атакували ворожі ударні безпілотники.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

Близько першої години ночі 8 лютого у місті пролунала серія вибухів. Сєнкевич повідомив про влучання у межах міста.

"Тримаємо звʼязок із військовими, знаємо, де є прильоти. Про наслідки - зранку! До відбою будьте якомога далі від вікон", - зазначив він.

Згодом міський голова повідомив, що внаслідок влучання сталися пожежі у приватному секторі.

За інформацією начальника Миколаївської ОВА Віталія Кіма, станом на 02:40 інформація про загиблих чи поранених не надходила.

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