Ночью в Николаеве были слышны взрывы, возникли пожары

В ночь на 8 февраля Николаев атаковали вражеские ударные беспилотники.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич.

Около часа ночи 8 февраля в городе прозвучала серия взрывов. Сенкевич сообщил о попадании в черте города.

"Держим связь с военными, знаем, где есть прилеты. О последствиях - утром! До отбоя будьте как можно дальше от окон", - отметил он.

Впоследствии городской голова сообщил, что в результате попадания произошли пожары в частном секторе.

По информации начальника Николаевской ОВА Виталия Кима, по состоянию на 02:40 информация о погибших или раненых не поступала.

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