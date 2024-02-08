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Ночью в Николаеве были слышны взрывы, возникли пожары

Атака шахедів на Миколаїв

В ночь на 8 февраля Николаев атаковали вражеские ударные беспилотники.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич.

Около часа ночи 8 февраля в городе прозвучала серия взрывов. Сенкевич сообщил о попадании в черте города.

"Держим связь с военными, знаем, где есть прилеты. О последствиях - утром! До отбоя будьте как можно дальше от окон", - отметил он.

Впоследствии городской голова сообщил, что в результате попадания произошли пожары в частном секторе.

По информации начальника Николаевской ОВА Виталия Кима, по состоянию на 02:40 информация о погибших или раненых не поступала.

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Автор: 

беспилотник (3580) Николаев (2147) ПВО (2736)


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