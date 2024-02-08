Ночью в Николаеве были слышны взрывы, возникли пожары
В ночь на 8 февраля Николаев атаковали вражеские ударные беспилотники.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич.
Около часа ночи 8 февраля в городе прозвучала серия взрывов. Сенкевич сообщил о попадании в черте города.
"Держим связь с военными, знаем, где есть прилеты. О последствиях - утром! До отбоя будьте как можно дальше от окон", - отметил он.
Впоследствии городской голова сообщил, что в результате попадания произошли пожары в частном секторе.
По информации начальника Николаевской ОВА Виталия Кима, по состоянию на 02:40 информация о погибших или раненых не поступала.
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