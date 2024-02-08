Ночью Одесщину атаковали "шахеды", повреждены многоэтажки и учебное заведение
Российские захватчики ночью атаковали Одесскую область и Одессу "шахедами".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер.
"Ударом вражеского беспилотника повреждена недостроенная многоэтажка, выбито остекление. Также зафиксировано повреждение здания учебного заведения - пробита крыша, перекрытия, выбиты окна. Пожар не зафиксирован. Без пострадавших", - говорится в сообщении.
Кипер отметил, что подразделения ПВО результативно отработали по подавляющему большинству враждебных целей.
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Олександр ВАЛОВИЙ
показать весь комментарий08.02.2024 08:47 Ответить Мне нравится 0
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