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Ночью Одесщину атаковали "шахеды", повреждены многоэтажки и учебное заведение

шахеди

Российские захватчики ночью атаковали Одесскую область и Одессу "шахедами".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер.

"Ударом вражеского беспилотника повреждена недостроенная многоэтажка, выбито остекление. Также зафиксировано повреждение здания учебного заведения - пробита крыша, перекрытия, выбиты окна. Пожар не зафиксирован. Без пострадавших", - говорится в сообщении.

Кипер отметил, что подразделения ПВО результативно отработали по подавляющему большинству враждебных целей.

Также смотрите: Силы ПВО ночью уничтожили 11 "шахедов" из 17, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

Автор: 

беспилотник (3580) обстрел (27071) Одесса (7878) ПВО (2736)


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Кіпер завчасно з попередниками, ГОТУВАЛИСЯ до відбиття агресії московитів, відповідно до положеньЗакону «Про мобілізацію та мобпідготовку»!!
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08.02.2024 08:47 Ответить
 
 