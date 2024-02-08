Вночі Одещину атакували "шахеди", є пошкодження багатоповерхівки та навчального закладу

Російські загарбники вночі атакували Одеську область й Одесу "шахедами".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник одеської ОВА Олег Кіпер.

"Ударом ворожого безпілотника пошкоджено недобудовану багатоповерхівку, вибито скління. Також зафіксовано пошкодження будівлі навчального закладу - пробитий дах, перекриття, вибиті вікна. Пожеж не зафіксовано. Без постраждалих", - йдеться в повідомленні.

Кіпер зазначив, що підрозділи ППО результативно відпрацювали по переважній більшості ворожих цілей.

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