Вночі Одещину атакували "шахеди", є пошкодження багатоповерхівки та навчального закладу
Російські загарбники вночі атакували Одеську область й Одесу "шахедами".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник одеської ОВА Олег Кіпер.
"Ударом ворожого безпілотника пошкоджено недобудовану багатоповерхівку, вибито скління. Також зафіксовано пошкодження будівлі навчального закладу - пробитий дах, перекриття, вибиті вікна. Пожеж не зафіксовано. Без постраждалих", - йдеться в повідомленні.
Кіпер зазначив, що підрозділи ППО результативно відпрацювали по переважній більшості ворожих цілей.
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Олександр ВАЛОВИЙ
показати весь коментар08.02.2024 08:47 Відповісти Мені подобається 0
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