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Вночі Одещину атакували "шахеди", є пошкодження багатоповерхівки та навчального закладу

шахеди

Російські загарбники вночі атакували Одеську область й Одесу "шахедами".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник одеської ОВА Олег Кіпер.

"Ударом ворожого безпілотника пошкоджено недобудовану багатоповерхівку, вибито скління. Також зафіксовано пошкодження будівлі навчального закладу - пробитий дах, перекриття, вибиті вікна. Пожеж не зафіксовано. Без постраждалих", - йдеться в повідомленні.

Кіпер зазначив, що підрозділи ППО результативно відпрацювали по переважній більшості ворожих цілей.

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Автор: 

безпілотник (4153) обстріл (28449) Одеса (5452) ППО (3185)


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Кіпер завчасно з попередниками, ГОТУВАЛИСЯ до відбиття агресії московитів, відповідно до положеньЗакону «Про мобілізацію та мобпідготовку»!!
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08.02.2024 08:47 Відповісти
 
 