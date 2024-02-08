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Силы ПВО ночью уничтожили 11 "шахедов" из 17, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

Российские захватчики в ночь на 8 февраля атаковали Украину 17 "шахедами". Их запускали из мыса Чауда.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

"В результате боевой работы уничтожено 11 "шахедов" в пределах Николаевской, Одесской, Винницкой и Днепропетровской областей", - говорится в сообщении.

Также смотрите: Силы ПВО уничтожили 44 воздушных целей: 29 вражеских ракет и 15 ударных БПЛА. ИНФОГРАФИКА

Результат роботи ППО

Автор: 

беспилотник (3580) ПВО (2736) Воздушные силы (2285)


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Нажаль, немає прогресу щодо ефективності ППО прои шахедів. Хоча дехто хвастався, що в нас є проти шахедів чудо-зброя. Треба щось в підходах змінювати
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08.02.2024 07:43 Ответить
По факту маємо що в фінансовому плані виграш рашки від шахедів більша навіть за крилатих ракет. Ті 17 шахедів коштували рашці менше ніж півракети, а попадань в 7 раз більше. Треба більше уваги приділять боротьбі з шахедами
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08.02.2024 07:49 Ответить
Так усі борці з шахедами жваво обговорюють теми мобілізації на форумах, а не ганяються за ними у складі мобільних вогневих груп.
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08.02.2024 08:15 Ответить
Дякуємо, рідненькі. Бог у поміч
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08.02.2024 09:51 Ответить
 
 