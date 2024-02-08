Силы ПВО ночью уничтожили 11 "шахедов" из 17, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА
Российские захватчики в ночь на 8 февраля атаковали Украину 17 "шахедами". Их запускали из мыса Чауда.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.
"В результате боевой работы уничтожено 11 "шахедов" в пределах Николаевской, Одесской, Винницкой и Днепропетровской областей", - говорится в сообщении.
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Володимир Харченко #495691
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Володимир Харченко #495691
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Alex O #513819
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Чайка Київ
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