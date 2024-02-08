Силы ПВО ночью уничтожили 11 "шахедов" из 17, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

Российские захватчики в ночь на 8 февраля атаковали Украину 17 "шахедами". Их запускали из мыса Чауда.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

"В результате боевой работы уничтожено 11 "шахедов" в пределах Николаевской, Одесской, Винницкой и Днепропетровской областей", - говорится в сообщении.

Также смотрите: Силы ПВО уничтожили 44 воздушных целей: 29 вражеских ракет и 15 ударных БПЛА. ИНФОГРАФИКА