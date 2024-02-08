УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11105 відвідувачів онлайн
Новини
1 631 4

Сили ППО вночі знищили 11 "шахедів" з 17, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

Російські загарбники у ніч на 8 лютого атакували Україну 17 "шахедами". Їх запускали з мису Чауда.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

"У результаті бойової роботи знищено 11 "шахедів" у межах Миколаївської, Одеської, Вінницької та Дніпропетровської областей", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вночі у Миколаїві лунали вибухи, виникли пожежі

Результат роботи ППО

Автор: 

безпілотник (4153) ППО (3185) Повітряні сили (2636)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Нажаль, немає прогресу щодо ефективності ППО прои шахедів. Хоча дехто хвастався, що в нас є проти шахедів чудо-зброя. Треба щось в підходах змінювати
показати весь коментар
08.02.2024 07:43 Відповісти
По факту маємо що в фінансовому плані виграш рашки від шахедів більша навіть за крилатих ракет. Ті 17 шахедів коштували рашці менше ніж півракети, а попадань в 7 раз більше. Треба більше уваги приділять боротьбі з шахедами
показати весь коментар
08.02.2024 07:49 Відповісти
Так усі борці з шахедами жваво обговорюють теми мобілізації на форумах, а не ганяються за ними у складі мобільних вогневих груп.
показати весь коментар
08.02.2024 08:15 Відповісти
Дякуємо, рідненькі. Бог у поміч
показати весь коментар
08.02.2024 09:51 Відповісти
 
 