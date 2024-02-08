Сили ППО вночі знищили 11 "шахедів" з 17, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

Російські загарбники у ніч на 8 лютого атакували Україну 17 "шахедами". Їх запускали з мису Чауда.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

"У результаті бойової роботи знищено 11 "шахедів" у межах Миколаївської, Одеської, Вінницької та Дніпропетровської областей", - йдеться в повідомленні.

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