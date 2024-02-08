Сили ППО вночі знищили 11 "шахедів" з 17, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА
Російські загарбники у ніч на 8 лютого атакували Україну 17 "шахедами". Їх запускали з мису Чауда.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
"У результаті бойової роботи знищено 11 "шахедів" у межах Миколаївської, Одеської, Вінницької та Дніпропетровської областей", - йдеться в повідомленні.
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Володимир Харченко #495691
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Володимир Харченко #495691
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Alex O #513819
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Чайка Київ
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