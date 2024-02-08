Велика Британія продовжить безмитну торгівлю з Україною до 2029 року, - Reuters

Британія заявила, що продовжить безмитну торгівлю з Україною майже на всі товари до 2029 року, надаючи Києву подальші сприятливі торговельні умови після повномасштабного вторгнення Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Британія скасувала тарифи на всю свою торгівлю з Україною після початку повномасштабного вторгнення РФ два роки тому. Раніше діяла домовленість, що угода триватиме до березня 2024 року.

Міністерство бізнесу та торгівлі Великої Британії заявило, що безмитну торгівлю буде продовжено на всі товари на п'ять років, за винятком яєць та птиці, термін дії якої буде продовжено на два роки.

При цьому британські фірми також отримають вигоду від скасування тарифів для експорту в Україну, наголошує відомство.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Канада затвердила угоду про вільну торгівлю з Україною

"Ця угода забезпечує таку необхідну довгострокову економічну підтримку Україні, її підприємствам та людям, що має вирішальне значення для її відновлення", - заявив молодший міністр торгівлі Грег Хендс.

Він додав, що підтримка Великої Британії триватиме "стільки, скільки буде потрібно".

Читайте також: Велика Британія провела першу торгову місію в Україні: представники оборонпрому підписали низку угод з Міноборони. ФОТО