Канада затвердила угоду про вільну торгівлю з Україною

Після 3 місяців очікування Палата громад Канади прийняла законопроєкт про оновлену угоду про вільну торгівлю з Україною. Президент України Володимир Зеленський та прем’єр Канади Джастін Трюдо підписали документ ще у вересні. В жовтні його представили на розгляд парламенту.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на CBC News.

Проти підтримки угоди виступала консервативна опозиція. Вона вимагала, щоб Україна погодилася запровадити податок на викиди вуглецю.

В тексті угоди такої вимоги нема. Вона містить лише положення про те, що обидві країни співпрацюватимуть з метою "сприяння ціноутворенню на викиди вуглецю та заходам, спрямованим на зменшення ризиків витоку вуглецю".

Читайте: Канада розглядає можливість передачі Україні ракет CRV7

Нагадаємо, у жовтні міністерка зовнішньої торгівлі, підтримки експорту, малого підприємництва та економічного розвитку Канади Мері Інг представила у парламенті текст модернізованої угоди про зону вільної торгівлі (ЗВТ) з Україною.