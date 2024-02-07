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Новини
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Канада затвердила угоду про вільну торгівлю з Україною

канада

Після 3 місяців очікування Палата громад Канади прийняла законопроєкт про оновлену угоду про вільну торгівлю з Україною. Президент України Володимир Зеленський та прем’єр Канади Джастін Трюдо підписали документ ще у вересні. В жовтні його представили на розгляд парламенту.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на CBC News.

Проти підтримки угоди виступала консервативна опозиція. Вона вимагала, щоб Україна погодилася запровадити податок на викиди вуглецю.

В тексті угоди такої вимоги нема. Вона містить лише положення про те, що обидві країни співпрацюватимуть з метою "сприяння ціноутворенню на викиди вуглецю та заходам, спрямованим на зменшення ризиків витоку вуглецю".

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Нагадаємо, у жовтні міністерка зовнішньої торгівлі, підтримки експорту, малого підприємництва та економічного розвитку Канади Мері Інг представила у парламенті текст модернізованої угоди про зону вільної торгівлі (ЗВТ) з Україною.

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Канада (2190) угода (641) торгівля (1277)


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Місцеві фермери в курсі? Бо як показує польский і словацько-угорський досвід, блокування кордону тракторами має вищу силу за будь-які угоди.
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07.02.2024 14:59 Відповісти
у них кордон лише з штатами
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07.02.2024 15:39 Відповісти
всі, хто читає про зону вільної торгівлі, забувають одне - вільна торгівля в обидва боки. навряд чи повезуть нашу пшеницю в Канаду. А от відносно гречаної крупи - я не проти. нам можуть вільно завозити зброю та обладнання. А машин б/у там стільки!
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07.02.2024 15:43 Відповісти
Гречка в Канаді це не те щоб дефіцит, але недешеве задоволення. В кількох провінціях є потреба оприскувати її від якоїсь хворі, але при цьому заборонили таке споживати, тому в деяких провінціях гречка є тільки на замовлення - українська або російська (запакована в КНР). Короче гречки тут і своїм не вистачає щоб кудись продавати
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07.02.2024 17:54 Відповісти
Про б/у авто з Канади забудьте. Це не США. Канадці їздять часто на дуже старих авто яких в ЄС і Україні вже давно нема. Авто дорогі відносно до зарплат, і їх окрім кількох заводів (закрили в Ковід) не виробляють. Канада майже все завозить із США і мало чого виробляє, плюс шалені податки, тому про дешеві авто чи іншу техніку можно забути
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07.02.2024 17:58 Відповісти
а я про що? родичі не можуть її вільно споживати бо треба їхати у український магазин через все місто. А коли куплять, то читають - вироблено в раші. от і пропонував експортувати з України в Канаду.
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07.02.2024 18:06 Відповісти
Сбылось, дождались? Хоть сиропу кленового напьюсь, так хотелось и столько лет---- сбылось.
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07.02.2024 22:56 Відповісти
"Вьіпей яду" (С)
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08.02.2024 09:17 Відповісти
Сказился что ли? Я уже старый. Кленового попил не мало. Первый раз на Олимпиаде в 1976г. Тх. Белоруссия, паслайнер ЧМП привёз нашу зборную, работал в баре практикантом бармена, и поваром пришлось. Блинчики с сиропом ничего! Спроси убогий у мамы с папой что они трескали в те годы в совке? Поговорка была тогда модная у моряков пасфлота. Совок-плавленный сырок! Где хоть Олимпиада была тогда в 1976г знаешь?
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08.02.2024 22:08 Відповісти
 
 