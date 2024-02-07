Канада утвердила соглашение о свободной торговле с Украиной

После 3 месяцев ожидания Палата общин Канады приняла законопроект об обновленном соглашении о свободной торговле с Украиной. Президент Украины Владимир Зеленский и премьер Канады Джастин Трюдо подписали документ еще в сентябре. В октябре он был представлен на рассмотрение парламенту.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на CBC News.

Против поддержки соглашения выступала консервативная оппозиция. Она требовала, чтобы Украина согласилась ввести налог на выбросы углерода.

В тексте соглашения такого требования нет. Она содержит лишь положения о том, что обе страны будут сотрудничать с целью "содействия ценообразованию на выбросы углерода и мерам, направленным на уменьшение рисков утечки углерода".

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Напомним, в октябре министер внешней торговли, поддержки экспорта, малого предпринимательства и экономического развития Канады Мэри Инг представила в парламенте текст модернизированного соглашения о зоне свободной торговли (ЗСТ) с Украиной.