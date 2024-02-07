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Канада утвердила соглашение о свободной торговле с Украиной

канада

После 3 месяцев ожидания Палата общин Канады приняла законопроект об обновленном соглашении о свободной торговле с Украиной. Президент Украины Владимир Зеленский и премьер Канады Джастин Трюдо подписали документ еще в сентябре. В октябре он был представлен на рассмотрение парламенту.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на CBC News.

Против поддержки соглашения выступала консервативная оппозиция. Она требовала, чтобы Украина согласилась ввести налог на выбросы углерода.

В тексте соглашения такого требования нет. Она содержит лишь положения о том, что обе страны будут сотрудничать с целью "содействия ценообразованию на выбросы углерода и мерам, направленным на уменьшение рисков утечки углерода".

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Напомним, в октябре министер внешней торговли, поддержки экспорта, малого предпринимательства и экономического развития Канады Мэри Инг представила в парламенте текст модернизированного соглашения о зоне свободной торговли (ЗСТ) с Украиной.

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Канада (2077) соглашение (1309) торговля (952)


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Місцеві фермери в курсі? Бо як показує польский і словацько-угорський досвід, блокування кордону тракторами має вищу силу за будь-які угоди.
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07.02.2024 14:59 Ответить
у них кордон лише з штатами
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07.02.2024 15:39 Ответить
всі, хто читає про зону вільної торгівлі, забувають одне - вільна торгівля в обидва боки. навряд чи повезуть нашу пшеницю в Канаду. А от відносно гречаної крупи - я не проти. нам можуть вільно завозити зброю та обладнання. А машин б/у там стільки!
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07.02.2024 15:43 Ответить
Гречка в Канаді це не те щоб дефіцит, але недешеве задоволення. В кількох провінціях є потреба оприскувати її від якоїсь хворі, але при цьому заборонили таке споживати, тому в деяких провінціях гречка є тільки на замовлення - українська або російська (запакована в КНР). Короче гречки тут і своїм не вистачає щоб кудись продавати
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07.02.2024 17:54 Ответить
Про б/у авто з Канади забудьте. Це не США. Канадці їздять часто на дуже старих авто яких в ЄС і Україні вже давно нема. Авто дорогі відносно до зарплат, і їх окрім кількох заводів (закрили в Ковід) не виробляють. Канада майже все завозить із США і мало чого виробляє, плюс шалені податки, тому про дешеві авто чи іншу техніку можно забути
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07.02.2024 17:58 Ответить
а я про що? родичі не можуть її вільно споживати бо треба їхати у український магазин через все місто. А коли куплять, то читають - вироблено в раші. от і пропонував експортувати з України в Канаду.
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07.02.2024 18:06 Ответить
Сбылось, дождались? Хоть сиропу кленового напьюсь, так хотелось и столько лет---- сбылось.
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07.02.2024 22:56 Ответить
"Вьіпей яду" (С)
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08.02.2024 09:17 Ответить
Сказился что ли? Я уже старый. Кленового попил не мало. Первый раз на Олимпиаде в 1976г. Тх. Белоруссия, паслайнер ЧМП привёз нашу зборную, работал в баре практикантом бармена, и поваром пришлось. Блинчики с сиропом ничего! Спроси убогий у мамы с папой что они трескали в те годы в совке? Поговорка была тогда модная у моряков пасфлота. Совок-плавленный сырок! Где хоть Олимпиада была тогда в 1976г знаешь?
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08.02.2024 22:08 Ответить
 
 