УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11013 відвідувачів онлайн
Новини
425 2

Понад 640 цивільних осіб загинули або зазнали поранень унаслідок російських обстрілів у січні 2024 року, - ООН

обстріл,харків

Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні підтвердила, що в січні 2024 року щонайменше 641 цивільна особа загинула або зазнала поранень внаслідок російських обстрілів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у щомісячному звіті Моніторингової місії ООН.

За даними ООН, підтверджені жертви серед цивільного населення в січні були на 37 відсотків вищими, ніж у листопаді 2023 року. Відзначається зростання загиблих і постраждалих далеко від лінії фронту.

"Січневе зростання кількості жертв серед цивільного населення було зумовлене, головним чином, посиленням атак російських збройних сил по всій країні із застосуванням ракет і боєприпасів, що баражують. Ці напади, що торкнулися районів, розташованих далеко від лінії фронту, також призвели до збільшення кількості вбитих і поранених дітей", - йдеться в доповіді.

Також  наголошується, що кількість постраждалих дітей за той самий період зросла більш ніж удвічі - у січні загинули або зазнали поранення 40 дітей, порівнюючи з 18 постраждалими в листопаді.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ООН про атаку РФ на Берислав, де загинули французькі волонтери: постійні удари по гуманітарних працівниках мають припинитися

Автор: 

обстріл (28449) ООН (3347) жертви (1793)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
для долб@***** гутєрєша ще раз, вони не загинули, а були вбиті
показати весь коментар
08.02.2024 09:54 Відповісти
ГДЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ДЕТЕЙ ПУТИНА !!!??? ИЛИ ВЫ ЗА ОДНО !!!???
показати весь коментар
08.02.2024 10:25 Відповісти
 
 