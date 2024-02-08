Понад 640 цивільних осіб загинули або зазнали поранень унаслідок російських обстрілів у січні 2024 року, - ООН

Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні підтвердила, що в січні 2024 року щонайменше 641 цивільна особа загинула або зазнала поранень внаслідок російських обстрілів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у щомісячному звіті Моніторингової місії ООН.

За даними ООН, підтверджені жертви серед цивільного населення в січні були на 37 відсотків вищими, ніж у листопаді 2023 року. Відзначається зростання загиблих і постраждалих далеко від лінії фронту.

"Січневе зростання кількості жертв серед цивільного населення було зумовлене, головним чином, посиленням атак російських збройних сил по всій країні із застосуванням ракет і боєприпасів, що баражують. Ці напади, що торкнулися районів, розташованих далеко від лінії фронту, також призвели до збільшення кількості вбитих і поранених дітей", - йдеться в доповіді.

Також наголошується, що кількість постраждалих дітей за той самий період зросла більш ніж удвічі - у січні загинули або зазнали поранення 40 дітей, порівнюючи з 18 постраждалими в листопаді.

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