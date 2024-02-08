"Голову Верховного Суду" Криму Родіонова судитимуть за держзраду, - ДБР

Перед судом постане так званий голова "Верховного Суду" Криму Ігор Родіонов. Його обвинувачують і державній зраді.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

"До окупації півострова він обіймав посаду судді Верховного суду АР Крим. Одразу після анексії чиновник перейшов на бік ворога та продовжив роботу у складі незаконного створеного органу судової влади рф. Згодом указом путіна він був призначений на посаду голови незаконно створеного "верховного суду республіки Крим".



На новій посаді він брав участь в організації діяльності та функціонування незаконних судових органів на тимчасово окупованій території України, допомагав окупаційній владі придушувати спротив українських громадян, впроваджувати практики системного переслідування людей, які виступали проти загарбників", - йдеться в повідомленні.

Суддя отримав від путіна звання "заслуженого юриста рф" та продовження терміну перебування на посаді голови незаконної структури.

Колишній суддя обвинувачується у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років з конфіскацією майна.

Йдеться про Ігоря Родіонова.

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