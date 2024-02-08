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Новини Окуповані території
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"Голову Верховного Суду" Криму Родіонова судитимуть за держзраду, - ДБР

Перед судом постане так званий голова "Верховного Суду" Криму Ігор Родіонов. Його обвинувачують і державній зраді.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

"До окупації півострова він обіймав посаду судді Верховного суду АР Крим. Одразу після анексії чиновник перейшов на бік ворога та продовжив роботу у складі незаконного створеного органу судової влади рф. Згодом указом путіна він був призначений на посаду голови незаконно створеного "верховного суду республіки Крим".

На новій посаді він брав участь в організації діяльності та функціонування незаконних судових органів на тимчасово окупованій території України, допомагав окупаційній владі придушувати спротив українських громадян, впроваджувати практики системного переслідування людей, які виступали проти загарбників", - йдеться в повідомленні.

Суддя отримав від путіна звання "заслуженого юриста рф" та продовження терміну перебування на посаді голови незаконної структури.

Колишній суддя обвинувачується у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років з конфіскацією майна.

Йдеться про Ігоря Родіонова.

Родіонов Ігор

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Автор: 

Крим (14143) державна зрада (1686) ДБР (3491)


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Топ коментарі
+10
Його упіймали?
То про який суд мова, клоуни?
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08.02.2024 10:50
+6
Заочно-наше всьо.
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08.02.2024 10:53
+3
А чого не через п'ять років?
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08.02.2024 10:49
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А чого не через п'ять років?
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08.02.2024 10:49 Відповісти
Його упіймали?
То про який суд мова, клоуни?
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08.02.2024 10:50 Відповісти
Може такий, як Киву....?
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08.02.2024 12:05 Відповісти
Коли впіймають, прийдеться йому зарплату виплатити за всі роки. Така наша Феміда
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08.02.2024 14:18 Відповісти
Заочно-наше всьо.
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08.02.2024 10:53 Відповісти
постане? імітатори
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08.02.2024 10:53 Відповісти
Спустя 10 лет... Хорошо хоть сейчас, а так могло бы быть и никогда.
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08.02.2024 10:53 Відповісти
У отій раді, із суддів МАЙДАНУ, з усілякої, так званної «доброчесності», дещо напружилися, аж до діареї… люстрацій 2014 р, більше НЕбуде… їх результат очевидний, татаров з портновим-лукаш, можуть пояснити, для дурнів… Зеленський, таки розсмішив, усіх ригоАНАЛІВ..

08.‎02.‎2024 715 доба війни

54 доби до закінчення конституційного терміну президента Зеленського
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08.02.2024 10:56 Відповісти
"Перед судом постане так званий голова "Верховного Суду" Криму Ігор Родіонов. Його обвинувачують і державній зраді."
Навіщо писати фантастику у жанрі новин? Знайдіть тут м'яко кажучи неправду.
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08.02.2024 10:57 Відповісти
Призначте помірну суму "за шкурку" і кацапи самі його швидко утилізують. Головне гарантувати отримання виплати через якийсь там "парі матч". Можна створити спеціальний фонд "Розплата". З задоволення скидатиму трошки грошиків на цю святу справу.
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08.02.2024 10:58 Відповісти
судять усіх, кого не можуть дістати фізично))) унікальна українська феміда
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08.02.2024 11:07 Відповісти
До чого тут Феміда? Судді не пишуть закони.
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08.02.2024 11:11 Відповісти
Пика така, наче гімна нюхнув, або щось встромилося ув шоколадне око.
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08.02.2024 11:10 Відповісти
Сподіваюсь він уже надійно сховався і імітатори з ДБР не надто завчасно поквапились продемострувати свою «діяльність».
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08.02.2024 11:23 Відповісти
 
 