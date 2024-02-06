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Екснардепа-втікача із забороненої ОПЗЖ Кузьміна судитимуть за державну зраду

кузьмін

Колишнього народного депутата України Рената Кузьміна від забороненої політичної партії "ОПЗЖ" заочно судитимуть за державну зраду. Кузьмін озвучував у виступах, розміщував у соцмережах, на власному сайті та телеграм-каналі пропагандистські матеріали.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє в телеграмі Офіс Генерального прокурора.

Прокурори Офісу Генпрокурора скерували до суду обвинувальний акт стосовно колишнього народного депутата України від забороненої політичної партії "ОПЗЖ".

Його обвинувачують у державній зраді (ст. 111 КК України).

"В ході досудового розслідування встановлено, що колишній народний обранець напередодні та після повномасштабного вторгнення рф в Україну озвучував у виступах, розміщував у соцмережах, на власному сайті та Телеграм-каналі пропагандистські матеріали", - ідеться в повідомленні.

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Таким чином він формував у суспільстві антиукраїнські настрої та завдав шкоди суверенітетові, територіальній цілісності, недоторканості і безпеці держави.

Своїми діями колишній народний обранець надавав представникам рф допомогу в проведенні підривної діяльності проти України.

Справа Рената Кузьміна

У жовтні 2022 року нардепу ОПЗЖ Ренату Кузьміну повідомлено про підозру у державній зраді. У березні 2023 року за матеріалами ДБР колишньому народному депутату Ренату Кузьміну суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою (заочно) без альтернативи у вигляді застави.

Наразі встановлюється місцезнаходження Рената Кузьміна.

Автор: 

депутат (1774) Кузьмін Ренат (106) державна зрада (1681) Опозиційна платформа - За життя ОПЗЖ (491)


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Топ коментарі
+11
Всі знають його місцезгаходження. Цей цирк з заочними судами нікому не потрібен, крім паразитів із прокуратури та сідів
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06.02.2024 15:09
+10
Всі суди ..... ЗАОЧНО. Спочатку дають втекти, а потім починається боротьба за справедливість, невідворотність покарання за зраду. ШОП піпл схавав ??? Йдіть всі гоп-МЕНЕДЖЕРИ зі своїм роботодавцем .... ДО РУЦЬКОГО КОРАБЛЯ. дЄрмак - ЗРАДНИК. Значить і Зеленський ..... Крапка.
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06.02.2024 15:09
+9
А коли будуть судити Бакланова?
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06.02.2024 15:06
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А коли будуть судити Бакланова?
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06.02.2024 15:06 Відповісти
Після дЄрьмака т.т. НІКОЛИ !
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06.02.2024 15:12 Відповісти
Дак, він же ще не втік із країни.... Як його можна судити.
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06.02.2024 18:47 Відповісти
це звичайно добре
а коли будуть судити тик хтоневтік???
баканова наприклад
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06.02.2024 15:08 Відповісти
Всі знають його місцезгаходження. Цей цирк з заочними судами нікому не потрібен, крім паразитів із прокуратури та сідів
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06.02.2024 15:09 Відповісти
Всі суди ..... ЗАОЧНО. Спочатку дають втекти, а потім починається боротьба за справедливість, невідворотність покарання за зраду. ШОП піпл схавав ??? Йдіть всі гоп-МЕНЕДЖЕРИ зі своїм роботодавцем .... ДО РУЦЬКОГО КОРАБЛЯ. дЄрмак - ЗРАДНИК. Значить і Зеленський ..... Крапка.
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06.02.2024 15:09 Відповісти
Ні, спочатку їм дають можливість "родити" якісь фіктивні докази і відкрити впровадження проти Порошенко, тобто виконати соло за ЗЕрмака, а потім вже те, про що ви сказали, бо перше їм і гарантувало безпроблемну втечу.
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06.02.2024 15:34 Відповісти
Ну судити тих ОПЗЖешників які втекли це потужно, а тих які тут сидять слабо?
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06.02.2024 15:10 Відповісти
Народе, народе! Та невже ти забув, як Юра Луценко, коли був у опозиції, волав у дурне горло "про вишки Бойка"?! А потім, ставши генеральним прокурором, що він мямлив з трибуни Верховної Ради? Забули, так я нагадаю - "немає у діях Бойка жодного злочину, немає в діях Бойка жодного злочину..." !!! Може хватить зводити всі біди до одного Зеленського?!?! Чи і Партію Регіонів Зеленський разом з Азаровим заснував?!?!?!
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07.02.2024 06:32 Відповісти
А його судитимуть і посадять у додатку Дія?
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06.02.2024 15:12 Відповісти
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06.02.2024 15:51 Відповісти
А це все свої, хто ж їх буде судити?
Портнова вже судять?
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06.02.2024 15:14 Відповісти
За розкрадання державної землі у Пуща-Водиці на посаді першого заступника генпрокурора та незаконне будівництво на цій вкраденій у киян землі палацу-фортеці понад 1000 кв. м. за вкрадені під час прокурорства та легалізовані на будові гроші рєнатку кузьміна вже вибачили?!



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06.02.2024 15:15 Відповісти
до *****
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06.02.2024 15:15 Відповісти
даливтікти а потім судять іпать цирк!зараз ще тварина князевич втече!
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06.02.2024 15:17 Відповісти
дешевше відправити до Киви,чим займатись показухою.
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06.02.2024 15:19 Відповісти
чому всі інші опезежисти сидять в раді і голосують в унісон з узілєнскімі?
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06.02.2024 15:29 Відповісти
Майно та банківські рахунки, усіх «вроДі, як ЗАБОРОНЕНИХ» опозажопників від ригоАНАЛІВ, так і далі ЗБІЛЬШУЮТЬСЯ, чи Данилов з РНБОУ за 2 роки ,мислять ще і досі, що з ними робити!!
Щетельней, таваріщі треба… мусолити! Бо виходить, як у Стефанчука з моноКвнщиками щодо ФСБшників у рясах від лже-секти московської!
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06.02.2024 15:34 Відповісти
все це дешева показуха і брехня в стилі 95-кварталу,розрахована хіба що на найзатятіших свідків членогри на піаніно. у 2019 після приходу до корита Сиплого баритона,цей Кузьмін та інші Риги вернулися в Україну,стали депутатами. хіба тоді не відомо було хто цей Кузьмін?
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06.02.2024 15:36 Відповісти
цьому теж дадуть домашній арешт з дванадцятої дня до восьмої ранку?
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06.02.2024 15:37 Відповісти
"Проте 9 січня 2015 року Генеральний секретаріат Інтерполу відмовився розшукувати Р. Кузьміна у зв'язку з очевидною політичною мотивацією його кримінального переслідування в Україні."
--------
Його звичайно потрібно судити і не заочно. Але тут чи попередники безграмотно спрацювали чи увійшли в змову з цими ригами.
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06.02.2024 15:51 Відповісти
Черговий "викривач" Порошенка виявився державним зрадником, а так зелені його любили, але все сталося, як завжди - державні зрадники і зелені об'єдналися проти Пороха...
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06.02.2024 16:14 Відповісти
складна справа, більше року розслідували пости в інтернеті
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06.02.2024 18:38 Відповісти
Єрмака і єрмачню теж почнуть радісно судить, тільки тоді, коли вони втечуть далеко
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06.02.2024 23:57 Відповісти
 
 