Екснардепа-втікача із забороненої ОПЗЖ Кузьміна судитимуть за державну зраду

Колишнього народного депутата України Рената Кузьміна від забороненої політичної партії "ОПЗЖ" заочно судитимуть за державну зраду. Кузьмін озвучував у виступах, розміщував у соцмережах, на власному сайті та телеграм-каналі пропагандистські матеріали.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє в телеграмі Офіс Генерального прокурора.

Прокурори Офісу Генпрокурора скерували до суду обвинувальний акт стосовно колишнього народного депутата України від забороненої політичної партії "ОПЗЖ".

Його обвинувачують у державній зраді (ст. 111 КК України).

"В ході досудового розслідування встановлено, що колишній народний обранець напередодні та після повномасштабного вторгнення рф в Україну озвучував у виступах, розміщував у соцмережах, на власному сайті та Телеграм-каналі пропагандистські матеріали", - ідеться в повідомленні.

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Таким чином він формував у суспільстві антиукраїнські настрої та завдав шкоди суверенітетові, територіальній цілісності, недоторканості і безпеці держави.

Своїми діями колишній народний обранець надавав представникам рф допомогу в проведенні підривної діяльності проти України.

Справа Рената Кузьміна

У жовтні 2022 року нардепу ОПЗЖ Ренату Кузьміну повідомлено про підозру у державній зраді. У березні 2023 року за матеріалами ДБР колишньому народному депутату Ренату Кузьміну суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою (заочно) без альтернативи у вигляді застави.

Наразі встановлюється місцезнаходження Рената Кузьміна.