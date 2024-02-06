Екснардепа-втікача із забороненої ОПЗЖ Кузьміна судитимуть за державну зраду
Колишнього народного депутата України Рената Кузьміна від забороненої політичної партії "ОПЗЖ" заочно судитимуть за державну зраду. Кузьмін озвучував у виступах, розміщував у соцмережах, на власному сайті та телеграм-каналі пропагандистські матеріали.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє в телеграмі Офіс Генерального прокурора.
Прокурори Офісу Генпрокурора скерували до суду обвинувальний акт стосовно колишнього народного депутата України від забороненої політичної партії "ОПЗЖ".
Його обвинувачують у державній зраді (ст. 111 КК України).
"В ході досудового розслідування встановлено, що колишній народний обранець напередодні та після повномасштабного вторгнення рф в Україну озвучував у виступах, розміщував у соцмережах, на власному сайті та Телеграм-каналі пропагандистські матеріали", - ідеться в повідомленні.
Таким чином він формував у суспільстві антиукраїнські настрої та завдав шкоди суверенітетові, територіальній цілісності, недоторканості і безпеці держави.
Своїми діями колишній народний обранець надавав представникам рф допомогу в проведенні підривної діяльності проти України.
Справа Рената Кузьміна
У жовтні 2022 року нардепу ОПЗЖ Ренату Кузьміну повідомлено про підозру у державній зраді. У березні 2023 року за матеріалами ДБР колишньому народному депутату Ренату Кузьміну суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою (заочно) без альтернативи у вигляді застави.
Наразі встановлюється місцезнаходження Рената Кузьміна.
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а коли будуть судити тик хтоневтік???
баканова наприклад
Портнова вже судять?
Щетельней, таваріщі треба… мусолити! Бо виходить, як у Стефанчука з моноКвнщиками щодо ФСБшників у рясах від лже-секти московської!
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Його звичайно потрібно судити і не заочно. Але тут чи попередники безграмотно спрацювали чи увійшли в змову з цими ригами.