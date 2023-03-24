Суд заочно заарештував екснардепа-втікача Кузьміна, - ДБР

За матеріалами ДБР колишньому народному депутату Ренату Кузьміну суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою (заочно) без альтернативи у вигляді застави.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.

Як зазначається, його підозрюють у державній зраді. У межах досудового розслідування працівники ДБР встановили, що депутат напередодні та після початку повномасштабного вторгнення РФ розміщував у ЗМІ пропагандистські матеріали на шкоду Україні.

Зокрема, починаючи з березня 2021 року та навіть після повномасштабного вторгнення Росії до України Кузьмін озвучував у своїх виступах, повідомленнях у соціальних мережах та на власному сайті інформацію, яка мала пропагандистський характер. Їх метою було формування у суспільстві антиукраїнського настрою та інформаційного впливу для шкоди суверенітету, територіальній цілісності, недоторканості та безпеці держави.

Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 1 ст. 111 КК України (державна зрада), за що передбачено покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво здійснюється Офісом Генерального прокурора.

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Раніше повідомлялось, за заявою групи народних депутатів від "Опозиційної платформи - За життя" на чолі з Ренатом Кузьміним НАБУ розслідувало справу проти Петра Порошенка. Відповідне кримінальне провадження було зареєстроване 17 грудня 2019 року за заявою Кузьміна.

25 січня 2021 року НАТО закрило справу проти п’ятого президента Петра Порошенка щодо нібито виведення з України 100 мільярдів доларів.

"Це кримінальне провадження, як ми бачимо, буле зареєстроване за таким чудовим фактом про те, що група політичних діячів США, таких як Обама й Байден, а також Петро Порошенко здійснили розкрадання 100 млрд доларів США", - сказав адвокат Порошенка Ігор Головань.

За даними ЗМІ, Кузьмін у своїй заяві посилався на повідомлення в медіа, які, своєю чергою, посилали на допис у твітері Руді Джуліані - колишнього адвоката експрезидента США Дональда Трампа.

"У самому твіті Джуліані не йдеться про розкрадання цих грошей. Нічого такого в тексті повідомлення немає", - зазначав Головань.

Окрім того, як зазначалось, за даними адвокатів Порошенка вищезгадане кримінальне провадження базувалося на інформаційному вкиданні одного з російських сайтів. За цим ресурсом стояв кремлівський терорист Пригожин, більше відомий як організатор "фабрики тролів" спонсор ПВК "Вагнер".