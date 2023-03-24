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Новини
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Суд заочно заарештував екснардепа-втікача Кузьміна, - ДБР

кузьмін

За матеріалами ДБР колишньому народному депутату Ренату Кузьміну суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою (заочно) без альтернативи у вигляді застави.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.

Як зазначається, його підозрюють у державній зраді. У межах досудового розслідування працівники ДБР встановили, що депутат напередодні та після початку повномасштабного вторгнення РФ розміщував у ЗМІ пропагандистські матеріали на шкоду Україні.

Зокрема, починаючи з березня 2021 року та навіть після повномасштабного вторгнення Росії до України Кузьмін озвучував у своїх виступах, повідомленнях у соціальних мережах та на власному сайті інформацію, яка мала пропагандистський характер. Їх метою було формування у суспільстві антиукраїнського настрою та інформаційного впливу для шкоди суверенітету, територіальній цілісності, недоторканості та безпеці держави.

Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 1 ст. 111 КК України (державна зрада), за що передбачено покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво здійснюється Офісом Генерального прокурора.

Також читайте: Нардепу ОПЗЖ Кузьміну повідомлено про підозру у держзраді, - ДБР

Раніше повідомлялось, за заявою групи народних депутатів від "Опозиційної платформи - За життя" на чолі з Ренатом Кузьміним НАБУ розслідувало справу проти Петра Порошенка. Відповідне кримінальне провадження було зареєстроване 17 грудня 2019 року за заявою Кузьміна.

25 січня 2021 року НАТО закрило справу проти п’ятого президента Петра Порошенка щодо нібито виведення з України 100 мільярдів доларів. 

"Це кримінальне провадження, як ми бачимо, буле зареєстроване за таким чудовим фактом про те, що група політичних діячів США, таких як Обама й Байден, а також Петро Порошенко здійснили розкрадання 100 млрд доларів США", - сказав адвокат Порошенка Ігор Головань.

За даними ЗМІ, Кузьмін у своїй заяві посилався на повідомлення в медіа, які, своєю чергою, посилали на допис у твітері Руді Джуліані - колишнього адвоката експрезидента США Дональда Трампа.

"У самому твіті Джуліані не йдеться про розкрадання цих грошей. Нічого такого в тексті повідомлення немає", - зазначав Головань.

Окрім того, як зазначалось, за даними адвокатів Порошенка вищезгадане кримінальне провадження базувалося на інформаційному вкиданні одного з російських сайтів. За цим ресурсом стояв кремлівський терорист Пригожин, більше відомий як організатор "фабрики тролів" спонсор ПВК "Вагнер".

Автор: 

арешт (2523) Байден Джо (2887) Кузьмін Ренат (106) Порошенко Петро (15170) ДБР (3488)


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Топ коментарі
+7
Смех и грех...Когда этот г....н вернулся с москвы... зе-влада разрешила ему баллотироваться в ВР. И не видели что он нес на медведчуковских тв-каналах...потому что он врал на героев Майдана и добровольцев. Зе-владе это было выгодно.
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24.03.2023 13:08
+6
"озвучував у своїх виступах інформацію, яка мала пропагандистський характер. Їх метою було формування у суспільстві антиукраїнського настрою та інформаційного впливу для шкоди суверенітету, територіальній цілісності, недоторканості та безпеці держави." Джерело:
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24.03.2023 13:10
+3
це вже який раз його пускають, воно гаде і потом тіка в рашку. якийсь цирк.
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24.03.2023 13:10
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24.03.2023 12:54 Відповісти
Же десять раз напишіть сьогодні, і десять завтра
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24.03.2023 12:55 Відповісти
🤡🤡🤡
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24.03.2023 12:58 Відповісти
На сей раз ему не отвертеться. А то он уже был в розыске. Так грамотно было все составлено, что интерпол отказался его разыскивать. Говорили что по политическим соображениям. Ну хоть эта власть исправит ошибку прошлой.
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24.03.2023 13:02 Відповісти
у тої влади помилки були. Безперечно. Були вимушені; помилки були і "по-дурості"...

Але не було зради.
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24.03.2023 15:32 Відповісти
Смех и грех...Когда этот г....н вернулся с москвы... зе-влада разрешила ему баллотироваться в ВР. И не видели что он нес на медведчуковских тв-каналах...потому что он врал на героев Майдана и добровольцев. Зе-владе это было выгодно.
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24.03.2023 13:08 Відповісти
це вже який раз його пускають, воно гаде і потом тіка в рашку. якийсь цирк.
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24.03.2023 13:10 Відповісти
"озвучував у своїх виступах інформацію, яка мала пропагандистський характер. Їх метою було формування у суспільстві антиукраїнського настрою та інформаційного впливу для шкоди суверенітету, територіальній цілісності, недоторканості та безпеці держави." Джерело:
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24.03.2023 13:10 Відповісти
стосовно зради, якщо раптом зебіл запитає.
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24.03.2023 15:34 Відповісти
Навіть "татаров" свого друга не врятував?
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24.03.2023 15:42 Відповісти
 
 