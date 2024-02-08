Авдіївка залишається основним напрямом для російської армії на полі бою, - британська розвідка

Авдіївка залишається пріоритетним напрямом для армії Росії на фронті. Окупанти продовжують атаки у південно-східній частині міста, де точаться вуличні бої.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у щоденному звіті британської розвідки.

Як зазначається, за останні два тижні російські війська перекинули додаткові сили на Авдіївський напрямок, посиливши тиск на українські позиції навколо міста.

ЗСУ продовжують проводити контратаки, щоб забезпечити збереження основного маршруту постачання.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Чергове місто-привид на мапі України. Зона суцільного геноциду": Юрій Бутусов показав, який вигляд зараз має Авдіївка. ВIДЕО

За даними британської розвідки, за останні чотири тижні за українськими позиціями в Авдіївці з тактичної авіації було випущено близько 600 керованих боєприпасів. Зокрема, 5 лютого 2024 року російські літаки збільшили кількість ударів керованими авіаційними боєприпасами з 30 до 50 на день, що на 66% більше, ніж за останні два тижні.

Однак, зазначають у Міноборони Британії, російські літаки змушені запускати боєприпаси з далекої відстані, що погіршує їхню точність через постійну загрозу з боку української ППО.

"Росія майже напевно продовжить наступальний тиск у цьому районі протягом наступних кількох тижнів, активно використовуючи тактичну авіацію для підтримки своїх зусиль", - додали у британській розвідці.

Читайте також: Російські підрозділи закріпилися на одній з вулиць на північній околиці Авдіївки, йдуть бої, - Бутусов