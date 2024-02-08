У Нікополі зранку розстріляли автівку заступника міського голови, чоловік загинув. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Зранку у Нікополі невідомі розстріляли автомобіль, в якому перебував заступник міського голови.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Офісі Генпрокурора України.
"8 лютого 2024 року на одній із вулиць м. Нікополь невідомі особи із невстановленої вогнепальної зброї розстріляли автомобіль, в якому перебував заступник міського голови. Внаслідок обстрілу чоловік загинув на місці", - йдеться в повідомленні.
За даними місцевих ЗМІ, за кермом автомобіля перебував заступник міського голови Віталій Журавльов. Внаслідок обстрілу сталося загоряння автомобіля, а водій отримав численні проникливі вогнепальні поранення, від яких помер на місці події.
У Національній поліції повідомили, що поліцейські встановили прикмети нападника. Наразі триває збір та аналіз речових доказів, проводяться оперативно-розшукові заходи для затримання підозрюваного.
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Розумієте, 73% мали вдосталь часу в 19 році та не спромоглись усвідомити наслідки свого вчинку,а якщо їм ще й зброю видати...
. "От ти так із тьолкою, а їх двоє..."
"От мене на дорозі бик підрізав і вийшов права качати, а я йому..."
І інша галіматья у тому ж стилі.
Для захисиу домівки- з головою вистачить карабіну, якщо прийшли непрофі, а носіння в кобурі постолета на запобіжнику і у невзведеному стані реально ніяк не захищає від раптового нападу, більш того, додає додаткових ризиків для самого "носящего"
Про США- потрібно спершу поцікавитись, чому у США поліція застосовує вогнепальну зброю у будь- якому конфлікті. І кількість жертв х обох боків від уражень вогнепальною зброєю немислиме для Європи.
І останнє- українці- не молдовани. Рівень конфліктності унашому суспільстві і до війни був набагато вищий, не кажучи про зараз.
Так що щоб збройова мафія не платила- закону про короткостволи, ще дуже довго небуде...
там будуть силовики
так що поліція ніщо....
Оце і є показник поваги до представників влади.
пустила ракові мітастази по всій нашій краіні 😠