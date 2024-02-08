У Нікополі зранку розстріляли автівку заступника міського голови, чоловік загинув. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Зранку у Нікополі невідомі розстріляли автомобіль, в якому перебував заступник міського голови.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Офісі Генпрокурора України.

"8 лютого 2024 року на одній із вулиць м. Нікополь невідомі особи із невстановленої вогнепальної зброї розстріляли автомобіль, в якому перебував заступник міського голови. Внаслідок обстрілу чоловік загинув на місці", - йдеться в повідомленні.

За даними місцевих ЗМІ, за кермом автомобіля перебував заступник міського голови Віталій Журавльов. Внаслідок обстрілу сталося загоряння автомобіля, а водій отримав численні проникливі вогнепальні поранення, від яких помер на місці події.

У Національній поліції повідомили, що поліцейські встановили прикмети нападника. Наразі триває збір та аналіз речових доказів, проводяться оперативно-розшукові заходи для затримання підозрюваного.

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