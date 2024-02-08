Від російського громадянства відмовився вже сьомий мільярдер - Анісімов

Бізнесмен Василь Анісімов вийшов із російського громадянства. Він став сьомим мільярдером, який зробив це після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну.

Про вихід Анісімова з громадянства РФ Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російські ЗМІ.

Анісімов - колишній партнер російського олігарха Алішера Усманова. Він вийшов з громадянства РФ у вересні 2022 року, та відомо про це стало лише зараз.

Бізнесмен зараз мешкає у Швейцарії. Він має громадянство Хорватії та карибської держави Домініка.

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Анісімов стверджує, що не має жодних активів в РФ, а свою колишню компанію Coalco разом із "Великим Домодєдовим" передав під управління менеджерів. При цьому від продовжує їздити до Росії. Бізнес-візу Анісімов отримав на запрошення від компанії "Велике Домодєдово".

За оцінкою журналу Forbes, статки Анісімова становлять $1,6 млрд. В основному це кошти, одержані від продажу його частки в Михайлівському ГЗК Усманову та інших активів. Крім того, бізнесмен має інтереси в Казахстані та Африці. У 2022 році він також почав інвестувати у нерухомість в Об'єднаних Арабських Еміратах.

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До цього від російського громадянства відмовилася низка великих бізнесменів. Серед них: засновник та основний власник холдингу Freedom Тимур Турлов (статок $2,4 млрд), засновник інвестиційної компанії "Тройка Диалог" Рубен Варданян ($1,3 млрд), засновник інвестиційної компанії DST Global Юрій Мільнер ($7,3 млрд), засновник Revolut Микола Сторонський ($7,1 млрд), засновник енергетичної компанії "Ареті" Ігор Макаров ($2,2 млрд) та засновник Tinkoff Group Олег Тіньков ($0,86 млрд, оцінка зроблена після продажу Тінькофф-банку).