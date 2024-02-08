От российского гражданства отказался уже седьмой миллиардер - Анисимов

Бизнесмен Василий Анисимов вышел из российского гражданства. Он стал седьмым миллиардером, сделавшим это после начала полномасштабного российского вторжения в Украину.

О выходе Анисимова из гражданства РФ Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российские СМИ.

Анисимов – бывший партнер российского олигарха Алишера Усманова. Он вышел из гражданства РФ в сентябре 2022 года, но известно об этом стало только сейчас.

Бизнесмен сейчас живет в Швейцарии. Он имеет гражданство Хорватии и Карибского государства Доминика.

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Анисимов утверждает, что у него нет никаких активов в РФ, а свою бывшую компанию Coalco вместе с "Большим Домодедовым" передал под управление менеджеров. При этом он продолжает ездить в Россию. Бизнес-визу Анисимов получил по приглашению от компании "Большое Домодедово".

По оценке журнала Forbes, состояние Анисимова составляет $1,6 млрд. В основном это средства, полученные от продажи его доли в Михайловском ГОКе Усманове и других активов. Кроме того, у бизнесмена есть интересы в Казахстане и Африке. В 2022 году он начал инвестировать в недвижимость в Объединенных Арабских Эмиратах.

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До этого от российского гражданства отказался ряд крупных бизнесменов. Среди них: основатель и основной владелец холдинга Freedom Тимур Турлов (состояние $2,4 млрд), основатель инвестиционной компании "Тройка Диалог" Рубен Варданян ($1,3 млрд), основатель инвестиционной компании DST Global Юрий Мильнер ($7,3 млрд), основатель Revolut Николай Сторонский ($7,1 млрд), основатель энергетической компании "Арети" Игорь Макаров ($2,2 млрд) и основатель Tinkoff Group Олег Тиньков ($0,86 млрд, оценка сделана после продажи Тинькофф-банка).