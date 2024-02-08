Повітрофлотський проспект у Києві перейменовано на проспект Повітряних сил України
У Києві перейменували Повітрофлотський проспект у Шевченківському та Солом’янському районах міста.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.
"Відсьогодні в Києві є проспект Повітряних сил України! Слава нашим захисникам! Слава Україні!" - йдеться в повідомленні.
Раніше очільник міста повідомив, що Київрада розглядатиме перейменування Повітрофлотського проспекту в проспект Повітряних сил України.
Пресслужба Європейської Солідарності повідомила, що у Києві будуть вулиці імені Повітряних Сил, Європейського Союзу та Північноатлантичного альянсу.
Депутатка Київради Дінара Габібуллаєва зауважила, що слід припинити будь-які маніпуляції щодо перейменувань у столиці: "Курс на ЄС і НАТО є незмінним. Як ви знаєте, саме Петро Порошенко ініціював його закріплення в Конституції України. Дуже важливо, щоб усі маніпуляції навколо перейменувань проспектів на честь ЄС або чи НАТО були сьогодні зняті з політичного дискурсу у соціальних мережах. Оскільки це заважає працювати, рухатися і розвиватися країні".
Марина Порошенко наголосила на важливості закарбувати на мапі Києва топоніми Європейського Союзу і Північноатлантичного альянсу.
"Фракція "Європейської Солідарності" віддає всі свої голоси саме за таке рішення, тому що ми послідовно підтримуємо Збройні Сили України, і підтримуємо позицію Головнокомандувача Валерія Залужного назвати проспект на честь Повітряних Сил. Це нарешті поставить крапку у тих підступних інсинуаціях, коли таким чином відволікали суспільство, коли прикривали спроби розхитування і послаблення Збройних Сил України у намаганні зняти Головнокомандувача всупереч тотальній підтримці цієї людини всіма військовослужбовцями і громадянами України. ...
Для мене дуже важливо сьогодні сказати, що нарешті ми зможемо сказати "прощавай" Повітрофлотському проспекту, який був названий окупантами-більшовиками ще у далекому 1923 році. І ми будемо вітати появу на мапі Києва проспекту Повітряних Сил", - додала вона.
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Воздухофлотский проспект возник в середине XIX столетия как дорога к селу Жуляны. В 1858 году получил название «Кадетское шоссе» - в начале современного проспекта было построено здание Киевского Кадетского корпуса (1848-1857), ныне тут располагается Министерство обороны Украины. Тогда шоссе начиналось от Львовской улицы (ныне улица Сечевых Стрельцов) и доходило до нынешней улицы Ивана Огиенко. Местность получила название «Кадетский гай».
В 1908 году к Кадетскому корпусу от Триумфальной арки была проложена трамвайная линия, которую впоследствии дважды удлиняли (последний раз - в 1918 году, когда она достигла района Севастопольской площади). Удлинение трамвайной линии до Севастопольской площади связано с возникновением военного аэродрома, на базе которого со временем был образован аэропорт Киев (Жуляны; открыт в 1924 году).
В 1934-1941 и в 1943-1944 годах шоссе имело название Героев Стратосферы, в 1941-1943 годах - Кадетское шоссе, в 1944-1963 годах - Воздухофлотское шоссе. Современное название - с 1963 года, тогда же была отделена улица Косиора (современная улица Черновола), а в 1969 году - присоединена Земская улица - проходила от Севастопольской площади до района аэропорта.
"В Одесі закінчилося онлайн-голосування на міському порталі Одеси «Соціально активний громадянин» за перейменування площі Льва Толстого на Менделе Мойхер-Сфоріма" 😆
Но он встретил своих, из коымского батальона. И мы обнимались как братья против одного врага. Я Украинец и горжусь этим!!!!!!!!!
Ізраїльський плакат"Авіація - для молодих. Звертайся в призовний пункт".
Плакат випущено в 1949 році, невдовзі після створення єврейської держави.
(Дж. Хеллер, "Уловка-22)
Проспект ПСУ,-гарніше 🫠
Полковник Світан майже у кожному своєму відео ледь не криком кричить, що треба негайно відновити ВПС України, як рід військ, щоб коли до нас нарешті прибудуть Ф-16, вони вже воювали у складі відновлених ВПС, а не так, як зараз, - коли пілотами командують зенітчики.
Без повноцінної авіації із засобами далекого ураження вигравати ******* війни неможливо.
Суддя Тандир, який збив на смерть нацгвардійця, отримує зарплатню, перебуваючи в СІЗО
суддя Брянського міського суду Луганської області отримав винагороди та нарахувань з 2021 року на загальну суму 2,4 млн грн. Причому цей суддя набув громадянство РФ.
374 судді місцевих загальних судів не здійснювали правосуддя, але все одно отримували виплату суддівської винагороди. Вона обійшлася бюджету в понад 430 млн грн.
продовжити....