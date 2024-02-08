Повітрофлотський проспект у Києві перейменовано на проспект Повітряних сил України

У Києві перейменували Повітрофлотський проспект у Шевченківському та Солом’янському районах міста.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

"Відсьогодні в Києві є проспект Повітряних сил України! Слава нашим захисникам! Слава Україні!" - йдеться в повідомленні.

Раніше очільник міста повідомив, що Київрада розглядатиме перейменування Повітрофлотського проспекту в проспект Повітряних сил України.

Пресслужба Європейської Солідарності повідомила, що у Києві будуть вулиці імені Повітряних Сил, Європейського Союзу та Північноатлантичного альянсу.

Депутатка Київради Дінара Габібуллаєва зауважила, що слід припинити будь-які маніпуляції щодо перейменувань у столиці: "Курс на ЄС і НАТО є незмінним. Як ви знаєте, саме Петро Порошенко ініціював його закріплення в Конституції України. Дуже важливо, щоб усі маніпуляції навколо перейменувань проспектів на честь ЄС або чи НАТО були сьогодні зняті з політичного дискурсу у соціальних мережах. Оскільки це заважає працювати, рухатися і розвиватися країні".

Марина Порошенко наголосила на важливості закарбувати на мапі Києва топоніми Європейського Союзу і Північноатлантичного альянсу.

"Фракція "Європейської Солідарності" віддає всі свої голоси саме за таке рішення, тому що ми послідовно підтримуємо Збройні Сили України, і підтримуємо позицію Головнокомандувача Валерія Залужного назвати проспект на честь Повітряних Сил. Це нарешті поставить крапку у тих підступних інсинуаціях, коли таким чином відволікали суспільство, коли прикривали спроби розхитування і послаблення Збройних Сил України у намаганні зняти Головнокомандувача всупереч тотальній підтримці цієї людини всіма військовослужбовцями і громадянами України. ...

Для мене дуже важливо сьогодні сказати, що нарешті ми зможемо сказати "прощавай" Повітрофлотському проспекту, який був названий окупантами-більшовиками ще у далекому 1923 році. І ми будемо вітати появу на мапі Києва проспекту Повітряних Сил", - додала вона.

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