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Воздухофлотский проспект в Киеве переименован в проспект Воздушных сил Украины

повітрофлотський

В Киеве переименовали Воздухофлотский проспект в Шевченковском и Соломенском районах города.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

"С сегодняшнего дня в Киеве есть проспект Воздушных сил Украины! Слава нашим защитникам! Слава Украине!" – говорится в сообщении.

Ранее глава города сообщил, что Киевсовет будет рассматривать переименование Воздухофлотского проспекта в проспект Воздушных сил Украины.

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Пресс-служба Европейской Солидарности сообщила, что в Киеве будут улицы имени Воздушных Сил, Европейского Союза и Североатлантического альянса.

Депутат Киевсовета Динара Габибуллаева отметила, что следует прекратить любые манипуляции по переименованиям в столице: "Курс на ЕС и НАТО неизменен. Как вы знаете, именно Петр Порошенко инициировал его закрепление в Конституции Украины. Очень важно, чтобы все манипуляции вокруг переименований проспектов в честь ЕС или НАТО были сегодня сняты с политического дискурса в социальных сетях. Поскольку это мешает работать, двигаться и развиваться стране".

Марина Порошенко отметила важность запечатлеть на карте Киева топонимы Европейского Союза и Североатлантического альянса.

"Фракция "Европейской Солидарности" отдает все свои голоса именно за такое решение, потому что мы последовательно поддерживаем Вооруженные Силы Украины, и поддерживаем позицию Главнокомандующего Валерия Залужного назвать проспект в честь Воздушных Сил. Это наконец-то поставит точку в коварных инсинуациях, когда таким образом отвлекали общество, когда прикрывали попытки расшатывания и ослабления Вооруженных Сил Украины в попытке снять Главнокомандующего вопреки тотальной поддержке этого человека всеми военнослужащими и гражданами Украины.

Для меня очень важно сегодня сказать, что наконец-то мы сможем сказать "прощай" Воздухофлотскому проспекту, который был назван оккупантами-большевиками еще в далеком 1923 году. И мы будем приветствовать появление на карте Киева проспекта Воздушных Сил", - добавила она.

Автор: 

Киев (25505) Кличко Виталий (4637) переименования (739)


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Топ комментарии
+6
Хух, аж легше стало.
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08.02.2024 13:47
+5
Ну і - часи на труси чі шило на мило? Який сенс у перейнаменуванні, крім великих витрат на зміну печаток і установчих документів?
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08.02.2024 13:47
+3
"Ми славно поработалі і славно отдохньом!" (с)
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08.02.2024 13:56
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Ну і - часи на труси чі шило на мило? Який сенс у перейнаменуванні, крім великих витрат на зміну печаток і установчих документів?
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08.02.2024 13:47 Ответить
Ще вказівники, таблички на будинках, зміни до мап..то тільки ввижається, що нічого не коштує..краще б ці гроші волонтерам віддали. Вони знають, що з ними робити.
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08.02.2024 13:52 Ответить
Причем тут трусы???!!! Там находится Министерство Обороны. И я, как авиатор, очень рад такому названию.
Воздухофлотский проспект возник в середине XIX столетия как дорога к селу Жуляны. В 1858 году получил название «Кадетское шоссе» - в начале современного проспекта было построено здание Киевского Кадетского корпуса (1848-1857), ныне тут располагается Министерство обороны Украины. Тогда шоссе начиналось от Львовской улицы (ныне улица Сечевых Стрельцов) и доходило до нынешней улицы Ивана Огиенко. Местность получила название «Кадетский гай».

В 1908 году к Кадетскому корпусу от Триумфальной арки была проложена трамвайная линия, которую впоследствии дважды удлиняли (последний раз - в 1918 году, когда она достигла района Севастопольской площади). Удлинение трамвайной линии до Севастопольской площади связано с возникновением военного аэродрома, на базе которого со временем был образован аэропорт Киев (Жуляны; открыт в 1924 году).

В 1934-1941 и в 1943-1944 годах шоссе имело название Героев Стратосферы, в 1941-1943 годах - Кадетское шоссе, в 1944-1963 годах - Воздухофлотское шоссе. Современное название - с 1963 года, тогда же была отделена улица Косиора (современная улица Черновола), а в 1969 году - присоединена Земская улица - проходила от Севастопольской площади до района аэропорта.
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08.02.2024 14:00 Ответить
Гарна історія, дякую. А як вам таке?
"В Одесі закінчилося онлайн-голосування на міському порталі Одеси «Соціально активний громадянин» за перейменування площі Льва Толстого на Менделе Мойхер-Сфоріма" 😆
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08.02.2024 15:57 Ответить
А никак. Украина многонациональна... Персонально для Вас расскажу немного моей истории, жизни. Служил в Сеавстополе, на Бельбеке. Потом мы вышли после штурма тяжелой техникой. И старший лейтенант, крымский татарин, даже миски с собой не взял....
Но он встретил своих, из коымского батальона. И мы обнимались как братья против одного врага. Я Украинец и горжусь этим!!!!!!!!!
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08.02.2024 16:11 Ответить
Треба підтримувати і розвивати власну авіацію. Як Ізраїль підтримує.
Ізраїльський плакат"Авіація - для молодих. Звертайся в призовний пункт".
Плакат випущено в 1949 році, невдовзі після створення єврейської держави.

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08.02.2024 16:33 Ответить
Хух, аж легше стало.
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08.02.2024 13:47 Ответить
"Ми славно поработалі і славно отдохньом!" (с)
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08.02.2024 13:56 Ответить
Инструкция требовала, чтобы на каждом проверенном письме значилась фамилия цензора. Большинство писем Йоссариан не читал вообще. А на тех, которые читал, выводил: «Вашингтон Ирвинг». Когда ему и это надоело, он стал подписываться: «Ирвинг Вашингтон».

(Дж. Хеллер, "Уловка-22)
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08.02.2024 14:06 Ответить
во теперь точно победим
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08.02.2024 14:18 Ответить
Не захотіли,щоб називався Проспект ЄС.
Проспект ПСУ,-гарніше 🫠
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08.02.2024 14:58 Ответить
ПОТУЖНО ска!
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08.02.2024 15:24 Ответить
Зграя совкових ностальгувачів як завжди не забарилася поскавучати. ))
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08.02.2024 15:58 Ответить
Ну, от, - проспект Повітряних сил України є, а самих Повітряних сил немає.

Полковник Світан майже у кожному своєму відео ледь не криком кричить, що треба негайно відновити ВПС України, як рід військ, щоб коли до нас нарешті прибудуть Ф-16, вони вже воювали у складі відновлених ВПС, а не так, як зараз, - коли пілотами командують зенітчики.
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08.02.2024 15:59 Ответить
"Будьте завжди напоготові знищувати порушників повітряного простору" 常备不懈 务歼入侵之敌 (1971)
Без повноцінної авіації із засобами далекого ураження вигравати ******* війни неможливо.

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08.02.2024 16:12 Ответить
суддя Макарівського районного суду Київської області Олексій Тандир, який з травня минулого року перебуває під вартою. Але за червень-листопад минулого року цей суддя отримав майже 400 тис. грн суддівської винагороди.
Суддя Тандир, який збив на смерть нацгвардійця, отримує зарплатню, перебуваючи в СІЗО

суддя Брянського міського суду Луганської області отримав винагороди та нарахувань з 2021 року на загальну суму 2,4 млн грн. Причому цей суддя набув громадянство РФ.

374 судді місцевих загальних судів не здійснювали правосуддя, але все одно отримували виплату суддівської винагороди. Вона обійшлася бюджету в понад 430 млн грн.

продовжити....

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08.02.2024 16:05 Ответить
 
 