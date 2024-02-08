Воздухофлотский проспект в Киеве переименован в проспект Воздушных сил Украины

В Киеве переименовали Воздухофлотский проспект в Шевченковском и Соломенском районах города.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

"С сегодняшнего дня в Киеве есть проспект Воздушных сил Украины! Слава нашим защитникам! Слава Украине!" – говорится в сообщении.

Ранее глава города сообщил, что Киевсовет будет рассматривать переименование Воздухофлотского проспекта в проспект Воздушных сил Украины.

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Пресс-служба Европейской Солидарности сообщила, что в Киеве будут улицы имени Воздушных Сил, Европейского Союза и Североатлантического альянса.

Депутат Киевсовета Динара Габибуллаева отметила, что следует прекратить любые манипуляции по переименованиям в столице: "Курс на ЕС и НАТО неизменен. Как вы знаете, именно Петр Порошенко инициировал его закрепление в Конституции Украины. Очень важно, чтобы все манипуляции вокруг переименований проспектов в честь ЕС или НАТО были сегодня сняты с политического дискурса в социальных сетях. Поскольку это мешает работать, двигаться и развиваться стране".

Марина Порошенко отметила важность запечатлеть на карте Киева топонимы Европейского Союза и Североатлантического альянса.

"Фракция "Европейской Солидарности" отдает все свои голоса именно за такое решение, потому что мы последовательно поддерживаем Вооруженные Силы Украины, и поддерживаем позицию Главнокомандующего Валерия Залужного назвать проспект в честь Воздушных Сил. Это наконец-то поставит точку в коварных инсинуациях, когда таким образом отвлекали общество, когда прикрывали попытки расшатывания и ослабления Вооруженных Сил Украины в попытке снять Главнокомандующего вопреки тотальной поддержке этого человека всеми военнослужащими и гражданами Украины.

Для меня очень важно сегодня сказать, что наконец-то мы сможем сказать "прощай" Воздухофлотскому проспекту, который был назван оккупантами-большевиками еще в далеком 1923 году. И мы будем приветствовать появление на карте Киева проспекта Воздушных Сил", - добавила она.