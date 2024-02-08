Воздухофлотский проспект в Киеве переименован в проспект Воздушных сил Украины
В Киеве переименовали Воздухофлотский проспект в Шевченковском и Соломенском районах города.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.
"С сегодняшнего дня в Киеве есть проспект Воздушных сил Украины! Слава нашим защитникам! Слава Украине!" – говорится в сообщении.
Ранее глава города сообщил, что Киевсовет будет рассматривать переименование Воздухофлотского проспекта в проспект Воздушных сил Украины.
Пресс-служба Европейской Солидарности сообщила, что в Киеве будут улицы имени Воздушных Сил, Европейского Союза и Североатлантического альянса.
Депутат Киевсовета Динара Габибуллаева отметила, что следует прекратить любые манипуляции по переименованиям в столице: "Курс на ЕС и НАТО неизменен. Как вы знаете, именно Петр Порошенко инициировал его закрепление в Конституции Украины. Очень важно, чтобы все манипуляции вокруг переименований проспектов в честь ЕС или НАТО были сегодня сняты с политического дискурса в социальных сетях. Поскольку это мешает работать, двигаться и развиваться стране".
Марина Порошенко отметила важность запечатлеть на карте Киева топонимы Европейского Союза и Североатлантического альянса.
"Фракция "Европейской Солидарности" отдает все свои голоса именно за такое решение, потому что мы последовательно поддерживаем Вооруженные Силы Украины, и поддерживаем позицию Главнокомандующего Валерия Залужного назвать проспект в честь Воздушных Сил. Это наконец-то поставит точку в коварных инсинуациях, когда таким образом отвлекали общество, когда прикрывали попытки расшатывания и ослабления Вооруженных Сил Украины в попытке снять Главнокомандующего вопреки тотальной поддержке этого человека всеми военнослужащими и гражданами Украины.
Для меня очень важно сегодня сказать, что наконец-то мы сможем сказать "прощай" Воздухофлотскому проспекту, который был назван оккупантами-большевиками еще в далеком 1923 году. И мы будем приветствовать появление на карте Киева проспекта Воздушных Сил", - добавила она.
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Воздухофлотский проспект возник в середине XIX столетия как дорога к селу Жуляны. В 1858 году получил название «Кадетское шоссе» - в начале современного проспекта было построено здание Киевского Кадетского корпуса (1848-1857), ныне тут располагается Министерство обороны Украины. Тогда шоссе начиналось от Львовской улицы (ныне улица Сечевых Стрельцов) и доходило до нынешней улицы Ивана Огиенко. Местность получила название «Кадетский гай».
В 1908 году к Кадетскому корпусу от Триумфальной арки была проложена трамвайная линия, которую впоследствии дважды удлиняли (последний раз - в 1918 году, когда она достигла района Севастопольской площади). Удлинение трамвайной линии до Севастопольской площади связано с возникновением военного аэродрома, на базе которого со временем был образован аэропорт Киев (Жуляны; открыт в 1924 году).
В 1934-1941 и в 1943-1944 годах шоссе имело название Героев Стратосферы, в 1941-1943 годах - Кадетское шоссе, в 1944-1963 годах - Воздухофлотское шоссе. Современное название - с 1963 года, тогда же была отделена улица Косиора (современная улица Черновола), а в 1969 году - присоединена Земская улица - проходила от Севастопольской площади до района аэропорта.
"В Одесі закінчилося онлайн-голосування на міському порталі Одеси «Соціально активний громадянин» за перейменування площі Льва Толстого на Менделе Мойхер-Сфоріма" 😆
Но он встретил своих, из коымского батальона. И мы обнимались как братья против одного врага. Я Украинец и горжусь этим!!!!!!!!!
Ізраїльський плакат"Авіація - для молодих. Звертайся в призовний пункт".
Плакат випущено в 1949 році, невдовзі після створення єврейської держави.
(Дж. Хеллер, "Уловка-22)
Проспект ПСУ,-гарніше 🫠
Полковник Світан майже у кожному своєму відео ледь не криком кричить, що треба негайно відновити ВПС України, як рід військ, щоб коли до нас нарешті прибудуть Ф-16, вони вже воювали у складі відновлених ВПС, а не так, як зараз, - коли пілотами командують зенітчики.
Без повноцінної авіації із засобами далекого ураження вигравати ******* війни неможливо.
Суддя Тандир, який збив на смерть нацгвардійця, отримує зарплатню, перебуваючи в СІЗО
суддя Брянського міського суду Луганської області отримав винагороди та нарахувань з 2021 року на загальну суму 2,4 млн грн. Причому цей суддя набув громадянство РФ.
374 судді місцевих загальних судів не здійснювали правосуддя, але все одно отримували виплату суддівської винагороди. Вона обійшлася бюджету в понад 430 млн грн.
продовжити....