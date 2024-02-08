Фінляндія закриє кордон з Росією ще на два місяці
Фінляндія продовжила закриття кордону з РФ ще на два місяці. Прикордонні пункти залишаться закритими щонайменше до 14 квітня.
Відповідне рішення ухвалив фінський уряд. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Yle.
Крім того, на наземних пунктах пропуску між Фінляндією та РФ не можна буде подати заяву про надання міжнародного захисту.
В міністерстві внутрішніх справ Фінляндії наголосили, що йдеться про серйозну загрозу національній безпеці та громадському порядку, викликаній явищем інструменталізованої міграції.
"Росія продовжує свою гібридну операцію. В районі російського кордону перебувають щонайменше сотні, а можливо, і тисячі мігрантів, які чекають на можливість продовжити свій шлях до Фінляндії", - наголосила міністр внутрішніх справ Марі Рантанен.
Вона наголосила, що продовження закриття пунктів пропуску - наслідок дій Росії.
За оцінками МВС, якби кордон був відкритий, до Фінляндії через Росії щороку прибували би від 10 тис. до 20 тис. прохачів притулку.
У міністерстві додали, що спільного рішення з російською владою досі не вдалося досягнути.
"Російська сторона дотепер стримано реагувала на пропозиції прикордонних служб про переговори та пропозиції щодо регулювання цього явища. Фінська сторона намагалася розвивати співробітництво у царині попередження злочинності, але це не призвело до вирішення проблеми", - йдеться в повідомленні МВС.
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