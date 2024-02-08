Ексчиновниця міськради, яка "опікувалася" бюджетом окупованого Херсону, постане перед судом, - прокуратура

У Херсоні судитимуть заступницю директора одного з департаментів міської ради, яка під час окупації міста працювала на росіян.

Про це повідомила пресслужба прокуратури Херсонщини, інформує Цензор.НЕТ.

"Слідством встановлено, що у липні 2022 року обвинувачена пішла на співпрацю із ворогом та стала "начальником управления финансов отраслей производственной и непроизводственной сферы ВГА города Херсона".



Усвідомлюючи протиправність своїх дій, виконувала покладені на неї функції під вигаданим прізвищем", - йдеться в повідомленні.

Жінка комплектувала штат псевдоустанови, запрошувала на роботу колишніх колег. Виконуючи накази окупаційної влади, координувала питання формування "бюджету міста", його видатків та виконання. Контролювала кошторис бюджетних установ та цільового використання ними грошей.

Обвинувальний акт за фактом колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України) скеровано до суду.

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