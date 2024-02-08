Україна та Данія підписали декларацію про посилення розвитку медичного партнерства, - МОЗ

Міністр внутрішніх справ та охорони здоров’я Данії Софі Льоде відвідала Україну з робочим візитом, під час якого разом з міністром охорони здоров’я України Віктором Ляшком підписали декларацію про наміри щодо зміцнення співробітництва у сфері охорони здоров’я.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоровʼя.

"Сьогодні ми підписали документ, що закладає основи для подальшої розбудови стійкого медичного партнерства. Визначили такі ключові напрями: покращення доступу до медичної допомоги, включаючи первинну медичну допомогу, з особливим акцентом на психічне здоров'я, регулювання обігу лікарських засобів та медичних виробів, протидія стійкості до протимікробних препаратів", - зазначив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.

У межах підписаної декларації про наміри передбачається обмін досвідом між медичними експертами, співпраця з неурядовими організаціями, зокрема з академічними установами, благодійними організаціями та інститутами громадянського суспільства, проведення тренінгів, семінарів і майстер-класів, участь у конференціях тощо.

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Під час двосторонньої зустрічі міністр внутрішніх справ та охорони здоров'я Данії Софі Льоде анонсувала передачу Україні 3000 слухових апаратів.

Вони будуть спрямовані на підтримку українських військових, які внаслідок отриманих на війні травм втратили слух.

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