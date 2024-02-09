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Через "Шахеди" оголошено повітряну тривогу на Харківщині, Миколаївщині та Херсонщині, - Повітряні сили

Через

У низці областей України оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування БпЛА.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Повітряних сил.

Зазначається, група ворожих дронів рухається у напрямку Чугуєва Харківської області зі сходу. Ще одна група БпЛА залетіла на Харківщину з Бєлгородської області РФ.

Крім того "Шахеди" виявлені на півдні Миколаївщини та Херсонщини. Вони прямують на північний схід.

Читайте також: "Шахеди" фіксуються на Кіровоградщині та Черкащині, - Повітряні сили

Автор: 

безпілотник (4153) Миколаївська область (2273) Харківщина (6054) Повітряні сили (2636) повітряна тривога (918) Херсонська область (5750)


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Будьте прокляті москалі кляті і пуйло криваве 🤬
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09.02.2024 00:42 Відповісти
 
 