Через "Шахеди" оголошено повітряну тривогу на Харківщині, Миколаївщині та Херсонщині, - Повітряні сили
У низці областей України оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування БпЛА.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Повітряних сил.
Зазначається, група ворожих дронів рухається у напрямку Чугуєва Харківської області зі сходу. Ще одна група БпЛА залетіла на Харківщину з Бєлгородської області РФ.
Крім того "Шахеди" виявлені на півдні Миколаївщини та Херсонщини. Вони прямують на північний схід.
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Amber
показати весь коментар09.02.2024 00:42 Відповісти Мені подобається 0
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