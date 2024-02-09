Канада та Фінляндія перебувають в діалозі щодо відновлення України

Під час зустрічі Міністр міжнародної торгівлі та економічного розвитку Канади Мері Енджі та її фінський колега Вілле Тавіо обговорили спільну роботу над відновленням України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт уряду Канади.

"Оскільки Канада та Фінляндія є надійними партнерами, які поважають засновану на правилах міжнародну торгівлю та інвестиції, міністри обговорили глобальну економічну безпеку та стійкість. Вони також наголосили на твердій прихильності обох країн Україні та важливості спільної роботи для підтримки її відновлення та реконструкції", - йдеться в повідомленні.

Крім того дипломати обох країн обговорили кроки щодо розвитку ключових галузей економіки, зокрема – телекомунікаційних технологій та розвитку глобальних ланцюжків постачання акумуляторів для електромобілів.

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