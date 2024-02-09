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Новини
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Канада та Фінляндія перебувають в діалозі щодо відновлення України

Канада та Фінляндія обговорили відновлення України

Під час зустрічі Міністр міжнародної торгівлі та економічного розвитку Канади Мері Енджі та її фінський колега Вілле Тавіо обговорили спільну роботу над відновленням України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт уряду Канади.

"Оскільки Канада та Фінляндія є надійними партнерами, які поважають засновану на правилах міжнародну торгівлю та інвестиції, міністри обговорили глобальну економічну безпеку та стійкість. Вони також наголосили на твердій прихильності обох країн Україні та важливості спільної роботи для підтримки її відновлення та реконструкції", - йдеться в повідомленні.

Крім того дипломати обох країн обговорили кроки щодо розвитку ключових галузей економіки, зокрема – телекомунікаційних технологій та розвитку глобальних ланцюжків постачання акумуляторів для електромобілів.

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Автор: 

Канада (2191) Фінляндія (1304) відбудова (354)


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Топ коментарі
+9
яке відновлення??? поки ви балакаєте, то вже не буде що відновляти.. хіба київську губернію московської федерації
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09.02.2024 02:31
+5
тварюги ищите снаряды и оружие, а не бабло что бы своровать на ваших лоховских восстановлениях
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09.02.2024 02:38
+4
Канада та Фінляндія тварюки?
пацани 70х іноді вас хрін зрозумієш...
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09.02.2024 03:12
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яке відновлення??? поки ви балакаєте, то вже не буде що відновляти.. хіба київську губернію московської федерації
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09.02.2024 02:31 Відповісти
ну так они украсть бабло хотят, на этих дебильных восстановлениях это проще всего, животные
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09.02.2024 02:36 Відповісти
Ну не зря ж в Бучу 300 архитекторов Зе приглашал.
Они 2 года не без работы сидят, западное бабло осваивают.
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09.02.2024 05:15 Відповісти
тварюги ищите снаряды и оружие, а не бабло что бы своровать на ваших лоховских восстановлениях
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09.02.2024 02:38 Відповісти
Канада та Фінляндія тварюки?
пацани 70х іноді вас хрін зрозумієш...
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09.02.2024 03:12 Відповісти
А хто знаходиться в анабіозі?
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09.02.2024 03:50 Відповісти
Краснодар. Беспилотники атаковали НПЗ. Более 1000 км расстояние
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09.02.2024 04:12 Відповісти
По окончании войны. У Зе уже она закончилась, территории не нужны?
Так Ху@ло ещё не закончил,только эти территории- этого мало.
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09.02.2024 05:13 Відповісти
Канади взагалі мало.. дуже мало..
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09.02.2024 07:12 Відповісти
Яке відновлення ? Коли ?
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09.02.2024 07:41 Відповісти
іноді захожу в паб скуштувати смачного напою.
і, коли дивлюся в меню, теж тимчасово знаходжусь в діалозі, що до складності вибору.
але, так як, життя спливає, не довго.

то, наскільки глибоко і наскільки довго канада і фінляндія знаходяться в діалозі?
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09.02.2024 08:39 Відповісти
 
 