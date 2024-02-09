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Остін особисто очолить засідання контактної групи у форматі "Рамштайн-19"

остін,ллойд

Засідання "Рамштайн" відбудеться 14 лютого у Брюсселі, його особисто очолить голова Пентагону Ллойд Остін.

Про це заявив речник Пентагону Патрік Райдер, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу відомства.

"Глава Пентагону Ллойд Остін та голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Чарльз Браун наступного тижня вирушать до Брюсселя, щоб 14 лютого особисто провести засідання Контактної групи з оборони України. Це буде 19-те засідання з того часу, як Остін сформував міжнародну групу у квітні 2022 року", - заявив речник Пентагону.

За його словами, представники Міністерства оборони США приєднаються до міністрів оборони та високопосадовців майже 50 країн, щоб обговорити війну в Україні та підтримку з боку міжнародного співтовариства, необхідну для захисту території країни.

"Знаходячись у Брюсселі, Остін також візьме участь у нараді міністрів оборони НАТО 15 лютого в штаб-квартирі НАТО", - додав Райдер.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Остін та Столтенберг обговорили нарощування виробництва зброї для допомоги Україні, - Пентагон

Автор: 

Пентагон (1426) Остін Ллойд (521)


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Ну,якщо остін очолить,у мене питань немає.
На другий день підуть конвої ленд-лізу.Карлсона он у рашу,наприклад.
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09.02.2024 06:39 Відповісти
Стара хвора людина - поганий лідер. Навіть, якщо це міністр оборони. Війною повинні займатися молоді й сильні
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09.02.2024 07:54 Відповісти
Хвора на рак людина думає лише про одне: як позбутися хвороби й ще трохи пожити. Годі чекати прориву під проводом Остіна
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09.02.2024 07:55 Відповісти
Шо? Знову засідання? І знову F-16 не дадуть???
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09.02.2024 09:32 Відповісти
 
 