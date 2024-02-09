Остин лично возглавит заседание контактной группы в формате "Рамштайн-19"

Заседание "Рамштайн" состоится 14 февраля в Брюсселе, его лично возглавит глава Пентагона Ллойд Остин.

Об этом заявил спикер Пентагона Патрик Райдер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Глава Пентагона Ллойд Остин и председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Чарльз Браун на следующей неделе отправятся в Брюссель, чтобы 14 февраля лично провести заседание Контактной группы по обороне Украины. Это будет 19-е заседание с тех пор, как Остин сформировал международную группу в апреле 2022 года", - заявил представитель Пентагона.

По его словам, представители Министерства обороны США присоединятся к министрам обороны и чиновникам почти 50 стран, чтобы обсудить войну в Украине и поддержку со стороны международного сообщества, необходимую для защиты территории страны.

"Находясь в Брюсселе, Остин также примет участие в совещании министров обороны НАТО 15 февраля в штаб-квартире НАТО", – добавил Райдер.

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