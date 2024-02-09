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Остин лично возглавит заседание контактной группы в формате "Рамштайн-19"

остін,ллойд

Заседание "Рамштайн" состоится 14 февраля в Брюсселе, его лично возглавит глава Пентагона Ллойд Остин.

Об этом заявил спикер Пентагона Патрик Райдер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Глава Пентагона Ллойд Остин и председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Чарльз Браун на следующей неделе отправятся в Брюссель, чтобы 14 февраля лично провести заседание Контактной группы по обороне Украины. Это будет 19-е заседание с тех пор, как Остин сформировал международную группу в апреле 2022 года", - заявил представитель Пентагона.

По его словам, представители Министерства обороны США присоединятся к министрам обороны и чиновникам почти 50 стран, чтобы обсудить войну в Украине и поддержку со стороны международного сообщества, необходимую для защиты территории страны.

"Находясь в Брюсселе, Остин также примет участие в совещании министров обороны НАТО 15 февраля в штаб-квартире НАТО", – добавил Райдер.

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Автор: 

Пентагон (1451) Остин Ллойд (420)


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Ну,якщо остін очолить,у мене питань немає.
На другий день підуть конвої ленд-лізу.Карлсона он у рашу,наприклад.
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09.02.2024 06:39 Ответить
Стара хвора людина - поганий лідер. Навіть, якщо це міністр оборони. Війною повинні займатися молоді й сильні
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09.02.2024 07:54 Ответить
Хвора на рак людина думає лише про одне: як позбутися хвороби й ще трохи пожити. Годі чекати прориву під проводом Остіна
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09.02.2024 07:55 Ответить
Шо? Знову засідання? І знову F-16 не дадуть???
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09.02.2024 09:32 Ответить
 
 