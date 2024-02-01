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Новости За рубежом
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Министры обороны США и Великобритании обсудили поддержку Украины. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Главы Минобороны США Ллойд Остин и Великобритании Грант Шеппс провели встречу в Вашингтоне, в ходе которой обсудили дальнейшую поддержку Украины.

Об этом сообщили в Пентагоне, передает Цензор.НЕТ.

Одной из тем встреч была поддержка Украины со стороны обеих стран.

"Остин заявил, что альянс США и Великобритании остается центральным, поскольку обе страны работают вместе над решением вопросов кризиса в Израиле и Газе; атак поддерживаемых Ираном повстанцев-хуситов в Красном море; и захватнической войны России в Украине", - говорится в сообщении.

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Он также добавил, что США и Великобритания продолжают "стоять вместе с Украиной" в течение третьего года российской агрессии.

"Я с нетерпением жду обсуждения путей, с помощью которых мы можем продолжать укреплять способность Украины защищать свою суверенную территорию", - заявил Остин.

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Зустріч міністра оборони США Ллойда Остіна з міністром оборони Великої Британії Грантом Шеппсом 31 січня 2024 року
Зустріч міністра оборони США Ллойда Остіна з міністром оборони Великої Британії Грантом Шеппсом 31 січня 2024 року
Зустріч міністра оборони США Ллойда Остіна з міністром оборони Великої Британії Грантом Шеппсом 31 січня 2024 року
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Міністри оборони США та Великої Британії обговорили підтримку України.

А Нуланд оптимістично У 2024 Україна досягне великих успіхів. Путіна чекають сюрпризи на полі бою.

Слова, слова, лукаві слова, які не відповідають реальності сьогоднішнього дня.
В міжнародного шерифа глибока прострація і внутрішнє переборювання "хто кого":

в США передвиборна турбуленція, якщо по простому бардак, те саме, що бордель, безвладдя, відсутність порядку і дисципліни, невиконання законів через їх довільне тлумачення, занепад моралі і т.п.


І розмінною картою є міграційні процеси - демократи ніби на стороні мігрантів, а республіканці за жорстку політику і дії проти міграції - це по внутрішніх питаннях.

А в зовнішній політиці Україна розмінна монета - допомога Україні в одному пакеті з міграцією.


За кулісами Трамп - генератор напруги. Ігрища на грані війни між штатом Техас і федеральним урядом.
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01.02.2024 08:54 Ответить
наилучшая поддержка Украини - ликвидация коррупции и фсбшной агентуры в высших эшелонах власти
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01.02.2024 09:09 Ответить
чергові "пустопорожні"словесні вібрації повітря лицемірами і брехунами....
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01.02.2024 10:26 Ответить
Але чим би ми воювали без цих вібрацій?
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01.02.2024 10:38 Ответить
а хто Вам сказав,що без грошей і війскової допомоги ,можна подібними словесними потрясіннями,якого ой як багато з боку світових брехунів, за часів Незалежної Неньки ,можна знищити бодай одного рашиста?
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01.02.2024 10:42 Ответить
Та, де б ми були, якби не гроші і військова допомога партнерів? Я розумію, що хочеться більше, але ж будьте обʼєктивним! Чи може, наприклад, по рашистським обʼєктам у Криму бʼють словами буданова?
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01.02.2024 10:47 Ответить
не правильне оправдання (Та, де б ми були, якби не гроші і військова допомога партнерів?)Україна є там де вона є і з тим.що вона має.Правильніше- "де б був рашист.коли б західні партнери і зокрема США дали обіцяне озброєння.та допомогу.а тим більше взяли бїї в НАТО?ЧИ БУВ БИ ГЕНОЦИД НАРОД УКРАЇНИ РШИСТСЬКИМ ВБИВЦЕЮ . ЯКБИ УКРАЇНУ ВЗЯЛИ В НАТО ,А НЕ ТАК.ЯК ЇЙ ОБІЦЯЮТЬ БАГАТО РАЗІВ ???
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01.02.2024 10:59 Ответить
Немає ніякого оправдання - є проста фіксація факту, що допомога була і є.
Просто Ви не сприймаєте реальність такою, яка вона є. Достатність допомоги, то зовсім інше питання. Глухий німого не почує, тому припиняю «дискусію» до нашої перемоги!
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01.02.2024 11:07 Ответить
 
 