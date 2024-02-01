Министры обороны США и Великобритании обсудили поддержку Украины. ФОТО
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Главы Минобороны США Ллойд Остин и Великобритании Грант Шеппс провели встречу в Вашингтоне, в ходе которой обсудили дальнейшую поддержку Украины.
Об этом сообщили в Пентагоне, передает Цензор.НЕТ.
Одной из тем встреч была поддержка Украины со стороны обеих стран.
"Остин заявил, что альянс США и Великобритании остается центральным, поскольку обе страны работают вместе над решением вопросов кризиса в Израиле и Газе; атак поддерживаемых Ираном повстанцев-хуситов в Красном море; и захватнической войны России в Украине", - говорится в сообщении.
Он также добавил, что США и Великобритания продолжают "стоять вместе с Украиной" в течение третьего года российской агрессии.
"Я с нетерпением жду обсуждения путей, с помощью которых мы можем продолжать укреплять способность Украины защищать свою суверенную территорию", - заявил Остин.
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А Нуланд оптимістично У 2024 Україна досягне великих успіхів. Путіна чекають сюрпризи на полі бою.
Слова, слова, лукаві слова, які не відповідають реальності сьогоднішнього дня.
В міжнародного шерифа глибока прострація і внутрішнє переборювання "хто кого":
в США передвиборна турбуленція, якщо по простому бардак, те саме, що бордель, безвладдя, відсутність порядку і дисципліни, невиконання законів через їх довільне тлумачення, занепад моралі і т.п.
І розмінною картою є міграційні процеси - демократи ніби на стороні мігрантів, а республіканці за жорстку політику і дії проти міграції - це по внутрішніх питаннях.
А в зовнішній політиці Україна розмінна монета - допомога Україні в одному пакеті з міграцією.
За кулісами Трамп - генератор напруги. Ігрища на грані війни між штатом Техас і федеральним урядом.
Просто Ви не сприймаєте реальність такою, яка вона є. Достатність допомоги, то зовсім інше питання. Глухий німого не почує, тому припиняю «дискусію» до нашої перемоги!