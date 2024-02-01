Министры обороны США и Великобритании обсудили поддержку Украины. ФОТО

Главы Минобороны США Ллойд Остин и Великобритании Грант Шеппс провели встречу в Вашингтоне, в ходе которой обсудили дальнейшую поддержку Украины.

Об этом сообщили в Пентагоне, передает Цензор.НЕТ.

Одной из тем встреч была поддержка Украины со стороны обеих стран.

"Остин заявил, что альянс США и Великобритании остается центральным, поскольку обе страны работают вместе над решением вопросов кризиса в Израиле и Газе; атак поддерживаемых Ираном повстанцев-хуситов в Красном море; и захватнической войны России в Украине", - говорится в сообщении.

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Он также добавил, что США и Великобритания продолжают "стоять вместе с Украиной" в течение третьего года российской агрессии.

"Я с нетерпением жду обсуждения путей, с помощью которых мы можем продолжать укреплять способность Украины защищать свою суверенную территорию", - заявил Остин.

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