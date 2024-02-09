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Новини
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На Херсонському напрямку суттєво знизилася інтенсивність російських атак, - ОК "Південь"

війна,зсу

За минулу добу на лівобережжі Дніпра окупанти здійснили лише два штурми.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону повідомила начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України полковник Наталія Гуменюк.

"З боку окупантів інтенсивність атак суттєво знизилась. Останніми днями ми спостерігали 3-4 атаки, а за минулу бойову добу ми нарахували 2 такі спроби, але вони також були невдалими. Однак продовжуються дії штурмових груп у пішому порядку, бронетехніку поки ворог не застосовує. Вочевидь економить після того, як потужно втрачав її при кожному штурмі. Така ситуація спостерігається вже тривалий час", — повідомила вона.

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Автор: 

Гуменюк Наталія (804) Херсонська область (5750)


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завдяки бубі і сирському!
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09.02.2024 08:44 Відповісти
Це добре, найтемніша ніч перед світанком, треба не втрачати віри.
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09.02.2024 08:47 Відповісти
Заспокійливе для вкроїнчиків від штабу їрмака- шойгу?

перед масштабною атакою, щоб розслабилися
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09.02.2024 09:00 Відповісти
Після взятті Києва за 3 дні був звільнений Херсон. Після м'ясних атак у Бахмуті наші воїни висадились на лівому березі Дніпра. Із таким ставленням до орків як до м'яса рашистам ніколи не вистачить чмобіків, їх армія як тришкін кафтан, коли наступати на одному напрямку можна лише послаблюючи інший.
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09.02.2024 09:19 Відповісти
Ага, всю ночь Херсон долбали снарядами. Всю ночь, ****!
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09.02.2024 09:24 Відповісти
Чекають зміни всього керівництва ЗСУ.
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09.02.2024 12:06 Відповісти
 
 