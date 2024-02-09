На Херсонському напрямку суттєво знизилася інтенсивність російських атак, - ОК "Південь"

За минулу добу на лівобережжі Дніпра окупанти здійснили лише два штурми.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону повідомила начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України полковник Наталія Гуменюк.

"З боку окупантів інтенсивність атак суттєво знизилась. Останніми днями ми спостерігали 3-4 атаки, а за минулу бойову добу ми нарахували 2 такі спроби, але вони також були невдалими. Однак продовжуються дії штурмових груп у пішому порядку, бронетехніку поки ворог не застосовує. Вочевидь економить після того, як потужно втрачав її при кожному штурмі. Така ситуація спостерігається вже тривалий час", — повідомила вона.

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