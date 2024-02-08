УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11013 відвідувачів онлайн
Новини Війна
1 040 3

Росіяни на Лівобережжі атакують без підтримки бронетехніки, - ОК "Південь"

рф,армія,росія,росіяни

На Лівобережжі ворог йде в атаки на Сили оборони без підтримки бронетехніки, на яку діє ембарго через великі втрати.

Про це в ефірі телемарафону повідомила керівник об’єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Довготривалий час ми спостерігаємо, що у них діє заборона використовувати бронетехніку під час штурмів, тобто вони на початку робили штурми за класикою тактики ведення боїв з використанням бронетехніки, але її втрачали, тому через певний час припинили її використовувати. Ми дізналися, що у них діє заборона, тобто штурми здійснюються безпосередньо групами піхоти", - сказала вона.

Дивіться: Бійці ССО штурмують ворожу позицію: "Там четыре п#дара. Ждем взрыва и сразу начинаем". ВIДЕО

За словами Гуменюк, кількість ворожих штурмів з 10-15 на добу впала до 3-4.

Вона припускає, що ворогу "усе складніше зібрати групу смертників".

Загалом, додала Гуменюк, втрати противника на Лівобережжі становлять від 50 до 80 осіб на добу.

Також дивіться: Сирський відвідав підрозділи ЗСУ на Бахмутському напрямку: Ухвалено низку рішень для відсічі ворогу. ФОТОрепортаж

Автор: 

армія рф (17359) Гуменюк Наталія (804)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Навіщо витрачати дороге залізо, коли є безкоштовні хохли з Лівобережжя?
показати весь коментар
08.02.2024 10:50 Відповісти
А то можна подумати шо у нас там є якась техніка. Десь по осіні писали шо перекинули на лівий берег один бтр.
показати весь коментар
08.02.2024 10:56 Відповісти
Ашожтакоє, пачіму бєз брааані🤔🧐😁 У рюзьге баб пізда тааво глядішь саатрьотсі от нових нааааражаній😁
У ЗСУ, дякуючи потужжжжжній підтримці західних типу партнерів, вже снарядів не хватає, а у москалів, що танки закінчились 🤔
показати весь коментар
08.02.2024 11:04 Відповісти
 
 