Росіяни на Лівобережжі атакують без підтримки бронетехніки, - ОК "Південь"

На Лівобережжі ворог йде в атаки на Сили оборони без підтримки бронетехніки, на яку діє ембарго через великі втрати.

Про це в ефірі телемарафону повідомила керівник об’єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Довготривалий час ми спостерігаємо, що у них діє заборона використовувати бронетехніку під час штурмів, тобто вони на початку робили штурми за класикою тактики ведення боїв з використанням бронетехніки, але її втрачали, тому через певний час припинили її використовувати. Ми дізналися, що у них діє заборона, тобто штурми здійснюються безпосередньо групами піхоти", - сказала вона.

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За словами Гуменюк, кількість ворожих штурмів з 10-15 на добу впала до 3-4.

Вона припускає, що ворогу "усе складніше зібрати групу смертників".

Загалом, додала Гуменюк, втрати противника на Лівобережжі становлять від 50 до 80 осіб на добу.

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