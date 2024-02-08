Росіяни на Лівобережжі атакують без підтримки бронетехніки, - ОК "Південь"
На Лівобережжі ворог йде в атаки на Сили оборони без підтримки бронетехніки, на яку діє ембарго через великі втрати.
Про це в ефірі телемарафону повідомила керівник об’єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Довготривалий час ми спостерігаємо, що у них діє заборона використовувати бронетехніку під час штурмів, тобто вони на початку робили штурми за класикою тактики ведення боїв з використанням бронетехніки, але її втрачали, тому через певний час припинили її використовувати. Ми дізналися, що у них діє заборона, тобто штурми здійснюються безпосередньо групами піхоти", - сказала вона.
За словами Гуменюк, кількість ворожих штурмів з 10-15 на добу впала до 3-4.
Вона припускає, що ворогу "усе складніше зібрати групу смертників".
Загалом, додала Гуменюк, втрати противника на Лівобережжі становлять від 50 до 80 осіб на добу.
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