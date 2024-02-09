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Рашисти атакували "шахедами" фермерське господарство на Миколаївщині: Виникла пожежа

миколаївщина

Російські окупанти вночі атакували ударними БПЛА село Олександрівка на Миколаївщині. Виникла пожежа на фермерському господарстві.

Про це повідомив глава ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

"Уночі, 9 лютого, ворог атакував ударними БпЛА с. Олександрівка Горохівської громади. Внаслідок удару на фермерському господарстві виникла пожежа та пошкоджено три вантажних автомобілі, автобус та складські приміщення", - йдеться в повідомленні.

Станом на 06:15 пожежу було ліквідовано. Постраждалих немає.

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Миколаївська область (2273) обстріл (28449)


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