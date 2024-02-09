Окупанти вночі вдарили безпілотниками по Зміївській громаді Харківщини, постраждав чоловік. ВІДЕО+ФОТО
Після півночі 9 грудня російські окупанти завдали ударів безпілотниками по цивільній інфраструктурі Зміївської громади Харківської області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов
"Рятувальники ліквідовували пожежі в будівлі готелю, літнього майданчика ресторану та 3-х легкових автомобілей.
Постраждав цивільний чоловік-охоронець, медичну допомогу надали на місці", - йдеться в повідомленні.
Також внаслідок ударів пошкоджені приватні житлові будинки, триповерхова будівля відпочинкового комплексу, їдальня.
"Пошкоджена та знищена виключно цивільна інфраструктура", - наголосив Синєгубов.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
andi Mir
показати весь коментар09.02.2024 08:32 Відповісти Мені подобається 2
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль