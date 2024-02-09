Окупанти вночі вдарили безпілотниками по Зміївській громаді Харківщини, постраждав чоловік. ВІДЕО+ФОТО

Після півночі 9 грудня російські окупанти завдали ударів безпілотниками по цивільній інфраструктурі Зміївської громади Харківської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов

"Рятувальники ліквідовували пожежі в будівлі готелю, літнього майданчика ресторану та 3-х легкових автомобілей.

Постраждав цивільний чоловік-охоронець, медичну допомогу надали на місці", - йдеться в повідомленні.



Також внаслідок ударів пошкоджені приватні житлові будинки, триповерхова будівля відпочинкового комплексу, їдальня.

"Пошкоджена та знищена виключно цивільна інфраструктура", - наголосив Синєгубов.

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