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Окупанти вночі вдарили безпілотниками по Зміївській громаді Харківщини, постраждав чоловік. ВІДЕО+ФОТО

Після півночі 9 грудня російські окупанти завдали ударів безпілотниками по цивільній інфраструктурі Зміївської громади Харківської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов

"Рятувальники ліквідовували пожежі в будівлі готелю, літнього майданчика ресторану та 3-х легкових автомобілей.

Постраждав цивільний чоловік-охоронець, медичну допомогу надали на місці", - йдеться в повідомленні.

Пожежа на Харківщині після атаки шахедів
Також внаслідок ударів пошкоджені приватні житлові будинки, триповерхова будівля відпочинкового комплексу, їдальня.

"Пошкоджена та знищена виключно цивільна інфраструктура", - наголосив Синєгубов.

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Пожежа на Харківщині після атаки шахедів

Автор: 

безпілотник (4165) обстріл (28486) Харківщина (6054)


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Чому сирський не взяв за шкварки віслюка та не закрив ним людину, щоб вона не постраждала? Де покращення бл?
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09.02.2024 08:32 Відповісти
 
 