Оккупанты ночью ударили беспилотниками по Змиевской громаде Харьковщины, пострадал мужчина. ВИДЕО+ФОТО

После полуночи 9 декабря российские оккупанты нанесли удары беспилотниками по гражданской инфраструктуре Змиевской громады Харьковской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов

"Спасатели ликвидировали пожары в здании гостиницы, на летней площадки ресторана и возгорание 3 легковых автомобилей.

Пострадал гражданский мужчина-охранник, медицинскую помощь ему оказали на месте", - говорится в сообщении.

Также в результате ударов повреждены частные жилые дома, трехэтажное здание комплекса отдыха, столовая.

"Повреждена и уничтожена исключительно гражданская инфраструктура", - подчеркнул Синегубов.

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