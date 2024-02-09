Оккупанты ночью ударили беспилотниками по Змиевской громаде Харьковщины, пострадал мужчина. ВИДЕО+ФОТО
После полуночи 9 декабря российские оккупанты нанесли удары беспилотниками по гражданской инфраструктуре Змиевской громады Харьковской области.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов
"Спасатели ликвидировали пожары в здании гостиницы, на летней площадки ресторана и возгорание 3 легковых автомобилей.
Пострадал гражданский мужчина-охранник, медицинскую помощь ему оказали на месте", - говорится в сообщении.
Также в результате ударов повреждены частные жилые дома, трехэтажное здание комплекса отдыха, столовая.
"Повреждена и уничтожена исключительно гражданская инфраструктура", - подчеркнул Синегубов.
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andi Mir
показать весь комментарий09.02.2024 08:32 Ответить Мне нравится 2
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