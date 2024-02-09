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Оккупанты ночью ударили беспилотниками по Змиевской громаде Харьковщины, пострадал мужчина. ВИДЕО+ФОТО

После полуночи 9 декабря российские оккупанты нанесли удары беспилотниками по гражданской инфраструктуре Змиевской громады Харьковской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов

"Спасатели ликвидировали пожары в здании гостиницы, на летней площадки ресторана и возгорание 3 легковых автомобилей.

Пострадал гражданский мужчина-охранник, медицинскую помощь ему оказали на месте", - говорится в сообщении.

Пожежа на Харківщині після атаки шахедів

Также в результате ударов повреждены частные жилые дома, трехэтажное здание комплекса отдыха, столовая.

"Повреждена и уничтожена исключительно гражданская инфраструктура", - подчеркнул Синегубов.

Также читайте: Из-за атаки российскими беспилотниками в Харькове был пожар, - ОВА

Пожежа на Харківщині після атаки шахедів

Автор: 

беспилотник (3601) обстрел (27165) Харьковщина (5577)


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Чому сирський не взяв за шкварки віслюка та не закрив ним людину, щоб вона не постраждала? Де покращення бл?
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09.02.2024 08:32 Ответить
 
 