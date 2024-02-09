Из-за атаки российскими беспилотниками в Харькове был пожар, - ОВА

Войска РФ ударили по Харькову ударными БПЛА. Произошло возгорание гражданской инфраструктуры

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

По его словам, в результате ударов вражеских БПЛА произошло возгорание гражданской нежилой инфраструктуры в Змиевской громаде. Руководитель ОВА сообщил, что было зафиксировано, по меньшей мере, пять "шахедов".

Отмечается, что на данный момент пострадавших нет.

"Не покидайте укрытий! Группы беспилотников продолжают продвигаться по Харьковщине", - написал Синегубов.

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