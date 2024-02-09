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Из-за атаки российскими беспилотниками в Харькове был пожар, - ОВА

Через атаку ударних БпЛА в Харкові спалахнула пожежа

Войска РФ ударили по Харькову ударными БПЛА. Произошло возгорание гражданской инфраструктуры

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

По его словам, в результате ударов вражеских БПЛА произошло возгорание гражданской нежилой инфраструктуры в Змиевской громаде. Руководитель ОВА сообщил, что было зафиксировано, по меньшей мере, пять "шахедов".

Отмечается, что на данный момент пострадавших нет.

"Не покидайте укрытий! Группы беспилотников продолжают продвигаться по Харьковщине", - написал Синегубов.

Также смотрите: Последствия ракетных обстрелов Харькова: три человека пострадали. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстрел (27071) Харьков (7466) Синегубов Олег (559)


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*****, так загоряння в Харкові, чи в Зміївській громаді ??
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09.02.2024 02:16 Ответить
 
 