Из-за атаки российскими беспилотниками в Харькове был пожар, - ОВА
Войска РФ ударили по Харькову ударными БПЛА. Произошло возгорание гражданской инфраструктуры
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.
По его словам, в результате ударов вражеских БПЛА произошло возгорание гражданской нежилой инфраструктуры в Змиевской громаде. Руководитель ОВА сообщил, что было зафиксировано, по меньшей мере, пять "шахедов".
Отмечается, что на данный момент пострадавших нет.
"Не покидайте укрытий! Группы беспилотников продолжают продвигаться по Харьковщине", - написал Синегубов.
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Алексей Алексей #571607
показать весь комментарий09.02.2024 02:16 Ответить Мне нравится 4
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