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Последствия ракетных обстрелов Харькова: три человека пострадали. ФОТОрепортаж

7 февраля около 6:00 враг нанес ракетные удары по Слободскому району г. Харькова.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Харьковской обласной прокуратуре.

Отмечается, что россияне попали пятью ракетами типа С-300 по зданиям и помещениям гражданских предприятий.

"Пострадали 52-летняя женщина и двое мужчин в возрасте 59 и 64 лет. Все три человека являются работниками предприятий. Пострадавшим предоставлена помощь на месте", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Харькове прозвучали взрывы, есть попадания в нежилую инфраструктуру (обновлено)

Наслідки обстрілу Харкова
Наслідки обстрілу Харкова
Наслідки обстрілу Харкова
Наслідки обстрілу Харкова
Наслідки обстрілу Харкова

Автор: 

обстрел (27151) Харьков (7485)


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Навіть дах цілий, хоч і недалеко. Снаряди рубають осколками все навколо, ракети, в основному, вибивають вікна.
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07.02.2024 10:23 Ответить
не переймайтеся харків'яни - "найзеленічніший" сказав шо "відповімо росії.."
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07.02.2024 10:33 Ответить
Харків- місто Герой!

Тримайтесь Харківьяни!
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07.02.2024 14:33 Ответить
 
 