Последствия ракетных обстрелов Харькова: три человека пострадали. ФОТОрепортаж
7 февраля около 6:00 враг нанес ракетные удары по Слободскому району г. Харькова.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Харьковской обласной прокуратуре.
Отмечается, что россияне попали пятью ракетами типа С-300 по зданиям и помещениям гражданских предприятий.
"Пострадали 52-летняя женщина и двое мужчин в возрасте 59 и 64 лет. Все три человека являются работниками предприятий. Пострадавшим предоставлена помощь на месте", - говорится в сообщении.
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