В Харькове прозвучали взрывы, есть попадания в нежилую инфраструктуру (обновлено)

Утром 7 февраля в Харькове были слышны взрывы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Оккупанты наносят удары, находитесь в укрытиях", - говорится в сообщении.

По информации Воздушных сил, враг обстреливает Харьков баллистикой.

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Синегубов сообщил, что российская армия нанесла по меньшей мере четыре удара по Харьковщине.

По состоянию на 6.30 зафиксированы попадания в Слободском районе Харькова

"Есть повреждения нежилой инфраструктуры. На этот момент - без пострадавших", - подчеркнул Синегубов.