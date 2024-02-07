В Харькове прозвучали взрывы, есть попадания в нежилую инфраструктуру (обновлено)
Утром 7 февраля в Харькове были слышны взрывы.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
"Оккупанты наносят удары, находитесь в укрытиях", - говорится в сообщении.
По информации Воздушных сил, враг обстреливает Харьков баллистикой.
Синегубов сообщил, что российская армия нанесла по меньшей мере четыре удара по Харьковщине.
По состоянию на 6.30 зафиксированы попадания в Слободском районе Харькова
"Есть повреждения нежилой инфраструктуры. На этот момент - без пострадавших", - подчеркнул Синегубов.
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Sergey A #582059
показать весь комментарий07.02.2024 06:29 Ответить Мне нравится 0
Борис Дородный #565881
показать весь комментарий07.02.2024 09:36 Ответить Мне нравится 0
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