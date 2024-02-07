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В Харькове прозвучали взрывы, есть попадания в нежилую инфраструктуру (обновлено)

с-300

Утром 7 февраля в Харькове были слышны взрывы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Оккупанты наносят удары, находитесь в укрытиях", - говорится в сообщении.

По информации Воздушных сил, враг обстреливает Харьков баллистикой.

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Синегубов сообщил, что российская армия нанесла по меньшей мере четыре удара по Харьковщине.

По состоянию на 6.30 зафиксированы попадания в Слободском районе Харькова

"Есть повреждения нежилой инфраструктуры. На этот момент - без пострадавших", - подчеркнул Синегубов.

Автор: 

обстрел (27043) Харьков (7466) Воздушные силы (2281)


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07.02.2024 06:29 Ответить
Впервые сегодня дом тряхнуло так сильно, как не было не разу. Как бы снизу, думал сидя на 4 этаже, что начнёт разрушатся.
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07.02.2024 09:36 Ответить
 
 