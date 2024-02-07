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У Харкові пролунали вибухи, є влучання у нежитлову інфраструктуру (оновлено)

с-300

Зранку 7 лютого у Харкові пролунали вибухи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Окупанти завдають ударів, перебувайте в укриттях", - йдеться в повідомленні.

За інформацією Повітряних Сил, ворог обстрілює Харків балістикою.

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Синєгубов повідомив, що російська армія завдала щонайменше чотири удари по Харківщині.

Станом на 6.30 зафіксовані влучання у Слобідському районі Харкова

"Є пошкодження нежитлової інфраструктури. На цю хвилину - без постраждалих", - наголосив Синєгубов.

Автор: 

обстріл (28365) Харків (5581) Повітряні сили (2621)


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07.02.2024 06:29 Відповісти
Впервые сегодня дом тряхнуло так сильно, как не было не разу. Как бы снизу, думал сидя на 4 этаже, что начнёт разрушатся.
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07.02.2024 09:36 Відповісти
 
 