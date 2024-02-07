У Харкові пролунали вибухи, є влучання у нежитлову інфраструктуру (оновлено)

Зранку 7 лютого у Харкові пролунали вибухи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Окупанти завдають ударів, перебувайте в укриттях", - йдеться в повідомленні.

За інформацією Повітряних Сил, ворог обстрілює Харків балістикою.

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Синєгубов повідомив, що російська армія завдала щонайменше чотири удари по Харківщині.

Станом на 6.30 зафіксовані влучання у Слобідському районі Харкова

"Є пошкодження нежитлової інфраструктури. На цю хвилину - без постраждалих", - наголосив Синєгубов.