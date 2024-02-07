У Харкові пролунали вибухи, є влучання у нежитлову інфраструктуру (оновлено)
Зранку 7 лютого у Харкові пролунали вибухи.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Окупанти завдають ударів, перебувайте в укриттях", - йдеться в повідомленні.
За інформацією Повітряних Сил, ворог обстрілює Харків балістикою.
Синєгубов повідомив, що російська армія завдала щонайменше чотири удари по Харківщині.
Станом на 6.30 зафіксовані влучання у Слобідському районі Харкова
"Є пошкодження нежитлової інфраструктури. На цю хвилину - без постраждалих", - наголосив Синєгубов.
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Sergey A #582059
показати весь коментар07.02.2024 06:29 Відповісти Мені подобається 0
Борис Дородный #565881
показати весь коментар07.02.2024 09:36 Відповісти Мені подобається 0
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