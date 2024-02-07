Наслідки ракетного обстрілу Харкова: три особи постраждали. ФОТОрепортаж

7 лютого близько 6:00 ворог завдав ракетних ударів по Слобідському району м. Харкова.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

Зазначається, що росіяни влучили пʼятьма ракетами типу С-300 по будівлях та приміщеннях цивільних підприємств.

"Постраждали 52-річна жінка та двоє чоловіків віком 59 та 64 років. Всі троє людей є працівниками підприємств. Потерпілим надана допомога на місці", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Харкові пролунали вибухи, є влучання у нежитлову інфраструктуру (оновлено)









