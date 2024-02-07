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Наслідки ракетного обстрілу Харкова: три особи постраждали. ФОТОрепортаж

7 лютого близько 6:00 ворог завдав ракетних ударів по Слобідському району м. Харкова.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

Зазначається, що росіяни влучили пʼятьма ракетами типу С-300 по будівлях та приміщеннях цивільних підприємств.

"Постраждали 52-річна жінка та двоє чоловіків віком 59 та 64 років. Всі троє людей є працівниками підприємств. Потерпілим надана допомога на місці", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Харкові пролунали вибухи, є влучання у нежитлову інфраструктуру (оновлено)

Наслідки обстрілу Харкова
Наслідки обстрілу Харкова
Наслідки обстрілу Харкова
Наслідки обстрілу Харкова
Наслідки обстрілу Харкова

Автор: 

обстріл (28472) Харків (5600)


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Навіть дах цілий, хоч і недалеко. Снаряди рубають осколками все навколо, ракети, в основному, вибивають вікна.
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07.02.2024 10:23 Відповісти
не переймайтеся харків'яни - "найзеленічніший" сказав шо "відповімо росії.."
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07.02.2024 10:33 Відповісти
Харків- місто Герой!

Тримайтесь Харківьяни!
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07.02.2024 14:33 Відповісти
 
 