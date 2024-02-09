Через атаку російським безпілотниками в Харкові спалахнула пожежа, - ОВА
Війська РФ вдарили по Харкову ударними БпЛА. Є загорання цивільної інфраструктури
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал глови Харківської ОВА Олега Синєгубова.
За його словами, внаслідок ударів ворожих БПЛА є загорання цивільної нежитлової інфраструктури у Зміївській громаді. Керівник ОВА повідомив, що було зафіксовано щонайменше п’ять "Шахедів".
Зазначається, що на цю хвилину постраждалих немає.
"Не покидайте укриттів! Групи безпілотників продовжують рухаються Харківщиною", - написав Синєгубов.
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Алексей Алексей #571607
показати весь коментар09.02.2024 02:16 Відповісти Мені подобається 4
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