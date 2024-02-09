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Через атаку російським безпілотниками в Харкові спалахнула пожежа, - ОВА

Через атаку ударних БпЛА в Харкові спалахнула пожежа

Війська РФ вдарили по Харкову ударними БпЛА. Є загорання цивільної інфраструктури

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал глови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

За його словами, внаслідок ударів ворожих БПЛА є загорання цивільної нежитлової інфраструктури у Зміївській громаді. Керівник ОВА повідомив, що було зафіксовано щонайменше п’ять "Шахедів".

Зазначається, що на цю хвилину постраждалих немає.

"Не покидайте укриттів! Групи безпілотників продовжують рухаються Харківщиною", - написав Синєгубов.

Читайте також: По Харкову росіяни вранці били ракетами з КНДР, - поліція. ФОТО

Автор: 

обстріл (28449) Харків (5594) Синєгубов Олег (858)


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*****, так загоряння в Харкові, чи в Зміївській громаді ??
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09.02.2024 02:16 Відповісти
 
 