Через атаку російським безпілотниками в Харкові спалахнула пожежа, - ОВА

Війська РФ вдарили по Харкову ударними БпЛА. Є загорання цивільної інфраструктури

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал глови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

За його словами, внаслідок ударів ворожих БПЛА є загорання цивільної нежитлової інфраструктури у Зміївській громаді. Керівник ОВА повідомив, що було зафіксовано щонайменше п’ять "Шахедів".

Зазначається, що на цю хвилину постраждалих немає.

"Не покидайте укриттів! Групи безпілотників продовжують рухаються Харківщиною", - написав Синєгубов.

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