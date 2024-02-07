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Новини Фото Війна
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По Харкову росіяни вранці били ракетами з КНДР, - поліція. ФОТО

Дві з п’яти ракет, якими росіяни вдарили по Харкову вранці 7 лютого, були виготовлені в КНДР.

Про це повідомив начальник слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов, передає Цензор.НЕТ.

"Дві з п'яти ракет, випущених вранці по Харкову, - північнокорейського виробництва", - написав він у фейсбуці.

За попередніми висновками, це північнокорейські ракети HVASON 11GA (KN-23).

Читайте: Ігнат про сьогоднішній обстріл: Росіяни не змінюють тактики, лише маршрути та цілі ударів

Уламки балістичних ракет вибухотехніки зібрали у промисловій зоні.

Обстріл Харкова 7 лютого 2024 року було здійснено північнокорейськими ракетами.
Обстріл Харкова 7 лютого 2024 року було здійснено північнокорейськими ракетами.
Обстріл Харкова 7 лютого 2024 року було здійснено північнокорейськими ракетами.
Обстріл Харкова 7 лютого 2024 року було здійснено північнокорейськими ракетами.

Що відомо про ракетну атаку РФ зранку 7 лютого

Як повідомлялося, зранку 7 лютого по всій Україні повітряна тривога, відбулись пуски з літаків Ту-95МС.

Вибухи пролунали в Харкові, Миколаєві, на Львівщині та Дніпропетровщині.

У Києві внаслідок атаки є загиблі та постраждалі, пошкоджено будинки й тепломагістраль. У Миколаєві - загинула людина, пошкоджено житлові будинки.

Автор: 

КНДР (1215) обстріл (28472) ракети (4023) Харків (5600)


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Топ коментарі
+4
Яка фпіззє різниця, де ті ракети виготовлені???
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07.02.2024 15:55
+3
Стурбованість?
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07.02.2024 15:55
+2
І що?Наша дипломатія як жувала соплі так і жує.3 рік війни вони по нас луплять і вбивають наше мирне населення а ми росказуємо байки ппр мирняк і що то інше і що немає чим лупити.В мене вже немає слів на цей треш і брехню іншими совами як матюки.Нас вбивають по мирняку луплять там ворог там потвори ,а на 3 рік війни ведемо себе як терпіли і країна тир.
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07.02.2024 16:09
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Стурбованість?
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07.02.2024 15:55 Відповісти
Яка фпіззє різниця, де ті ракети виготовлені???
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07.02.2024 15:55 Відповісти
- російська безкінечність закінчилася.
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07.02.2024 16:02 Відповісти
і почалася безкінечніть Кім Чин Ира
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07.02.2024 16:36 Відповісти
Сунь куй в цяй, вісунь самь пєї ..
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07.02.2024 16:05 Відповісти
І що?Наша дипломатія як жувала соплі так і жує.3 рік війни вони по нас луплять і вбивають наше мирне населення а ми росказуємо байки ппр мирняк і що то інше і що немає чим лупити.В мене вже немає слів на цей треш і брехню іншими совами як матюки.Нас вбивають по мирняку луплять там ворог там потвори ,а на 3 рік війни ведемо себе як терпіли і країна тир.
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07.02.2024 16:09 Відповісти
Чудово, випробовування провели, тепер по США та Японії з південною Корею можна бахнути.
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07.02.2024 16:13 Відповісти
З США ти дав маху, та і по Японії вже мабудь не цими.
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07.02.2024 17:51 Відповісти
Зміцьнюємо науково-технічні, економічні та культурні зв'язки:
Посольства найдемократичнійшої країни абсолютного соціал-комунізму у "цивілізованій" Європі
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F Австрия , https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B0 Вена (посольство) https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F Болгария , https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F София (посольство) https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F Великобритания , https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD Лондон (посольство) https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F Германия , https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD Берлин (посольство) https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F Италия , https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC Рим (посольство) https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0 Польша , https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%B2%D0%B0 Варшава (посольство) https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%8B%D0%BD%D0%B8%D1%8F Румыния , https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82 Бухарест (посольство) https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%B8%D1%8F Чехия , https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B0 Прага (посольство) https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F Швеция , https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BC Стокгольм (посольство) https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F Швейцария , https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BD Берн (посольство)
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07.02.2024 16:15 Відповісти
Ви там щось з румунським прапором наплутали; замість їхнього втулили кацапський аквафреш.
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07.02.2024 16:26 Відповісти
Перепрошую, це коли видаляв з переліку московію і **********, "захопив" не той прапор. А ЦН редагування не дозволяє.
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07.02.2024 16:37 Відповісти
Пупс ніякої ескалації не боїться...
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07.02.2024 16:23 Відповісти
За два роки з моменту початку масштабного вторгнення, ми шляхом реверсного інжинірингу, могли б запустити у виробництво Точку-У.
Або нарешті налагодити виробництво ОТР Грім.
Натомість, ми як жебраки випрошуємо схожі ракети у американців!
Зате знайшлись кошти на те, щоб відправити двох дуреп на євробачення і на багато інших так само «потрібних» речей!
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07.02.2024 16:32 Відповісти
в народі їх прозвали Батюшка і Попадя
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07.02.2024 16:38 Відповісти
Але тоді б ми не змогли класти тротуарну плитку і ремонтувати стадіони!
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07.02.2024 16:38 Відповісти
Дикарі з Палестини з платикових труб лупили по Ізраїлю а в нас впк і 3 рік війни і нуль ВЕЛИКИЙ НУЛЬ !
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07.02.2024 16:43 Відповісти
NO COMMENT.
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07.02.2024 17:02 Відповісти
 
 