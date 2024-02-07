По Харкову росіяни вранці били ракетами з КНДР, - поліція. ФОТО

Дві з п’яти ракет, якими росіяни вдарили по Харкову вранці 7 лютого, були виготовлені в КНДР.

Про це повідомив начальник слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов, передає Цензор.НЕТ.

"Дві з п'яти ракет, випущених вранці по Харкову, - північнокорейського виробництва", - написав він у фейсбуці.

За попередніми висновками, це північнокорейські ракети HVASON 11GA (KN-23).

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Уламки балістичних ракет вибухотехніки зібрали у промисловій зоні.









Що відомо про ракетну атаку РФ зранку 7 лютого

Як повідомлялося, зранку 7 лютого по всій Україні повітряна тривога, відбулись пуски з літаків Ту-95МС.

Вибухи пролунали в Харкові, Миколаєві, на Львівщині та Дніпропетровщині.

У Києві внаслідок атаки є загиблі та постраждалі, пошкоджено будинки й тепломагістраль. У Миколаєві - загинула людина, пошкоджено житлові будинки.