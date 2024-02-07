У Дрогобичі на Львівщині прогриміли вибухи

Зранку 7 лютого під час повітряної тривоги у Дрогобичі Львівської області було чути вибухи.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Львівської ОВА Максим Козицький, інформує Цензор.НЕТ.

"Вибухи у Дрогобичі", - зазначив він.

Жодних подробиць наразі не відомо.

Як повідомлялося, зранку 7 лютого по всій Україні повітряна тривога, відбулись пуски з літаків Ту-95МС.

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