У Дрогобичі на Львівщині прогриміли вибухи
Зранку 7 лютого під час повітряної тривоги у Дрогобичі Львівської області було чути вибухи.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Львівської ОВА Максим Козицький, інформує Цензор.НЕТ.
"Вибухи у Дрогобичі", - зазначив він.
Жодних подробиць наразі не відомо.
Як повідомлялося, зранку 7 лютого по всій Україні повітряна тривога, відбулись пуски з літаків Ту-95МС.
Топ коментарі
+6 Олександр #586715
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+4 Ростислав #492700
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+4 Sergey Osadchy #516630
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Це не те що у нас - перед вторгненням ніхто людей навіть не попередив, що близиться така бійня.
А те що вас ніхто не попередив про війну, то це ваші проблеми. Це ж ви 5 років тому обрали клоуна президентом поржати, так ржіть тепер.
Ракета на підльоті до Дрогобича - час до перетину кордону - менше 6ти хвилин.
І що? - встигнуть збити?
У 2022му на власні очі бачив три калібри і МІГ, що їх доганяв. Одну збив біля мене (в полі) - мене на табуретці на подвір'ї аж підкинуло. Другу десь за 20 км далі. Третя, на жаль, долетіла до цілі.
До речі - тоді вони через Молдову летіли і при вході на територію України до цілі лишалось 15-25 хв.
І Молдова мовчала. А як (можливо) Ф16м потрібно буде перелетіти - то вже крик підняли завчасно.