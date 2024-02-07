В Дрогобыче на Львовщине прогремели взрывы

Утром 7 февраля во время воздушной тревоги в Дрогобыче Львовской области были слышны взрывы.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Львовской ОВА Максим Козицкий, информирует Цензор.НЕТ.

"Взрывы в Дрогобыче", - отметил он.

Никаких подробностей пока не известно.

Как сообщалось, утром 7 февраля по всей Украине воздушная тревога произошли пуски из самолетов Ту-95МС.

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