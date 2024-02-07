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В Дрогобыче на Львовщине прогремели взрывы

ракета

Утром 7 февраля во время воздушной тревоги в Дрогобыче Львовской области были слышны взрывы.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Львовской ОВА Максим Козицкий, информирует Цензор.НЕТ.

"Взрывы в Дрогобыче", - отметил он.

Никаких подробностей пока не известно.

Как сообщалось, утром 7 февраля по всей Украине воздушная тревога произошли пуски из самолетов Ту-95МС.

Также читайте: В ряде областей - воздушная тревога, произошли пуски из самолетов Ту-95МС

Автор: 

взрыв (6731) Дрогобыч (58) ракеты (3566) Львовская область (2902)


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Топ комментарии
+6
У Нати не та pisja виросла, щоб збивати.
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07.02.2024 08:32
+4
А тебе ***?
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07.02.2024 08:19
+4
Заводу (оновленому) - 60 років. Конспіративний ти наш...
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07.02.2024 08:26
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07.02.2024 08:12 Ответить
А тебе ***?
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07.02.2024 08:19 Ответить
Заводу (оновленому) - 60 років. Конспіративний ти наш...
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07.02.2024 08:26 Ответить
Кажуть поляки піднімали винищувачі.Може ж б то хоч полякам дозволити збивати ті ракети над Західною Україною?Ну раз нема достатньо ППО над цим регіоном?
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07.02.2024 08:25 Ответить
У Нати не та pisja виросла, щоб збивати.
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07.02.2024 08:32 Ответить
То поляки засцяли, що буде прильот по їхньому аеродрому, тому підняли літаки на всяк випадок
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07.02.2024 08:36 Ответить
Я це розумію,але й свій аеродром можна захищати ще далеко до нього.
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07.02.2024 08:37 Ответить
Польща, як і будь-яка нормальна європейська країна, піклується про безпеку своїх громадян настільки, що навіть у разі найменшої гіпотетичної загрози для них, вони страхуються і роблять все для недопущення будь-яких ексцесів.
Це не те що у нас - перед вторгненням ніхто людей навіть не попередив, що близиться така бійня.
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07.02.2024 09:21 Ответить
Я просто нагадаю, як рашисти збили літак з усією вищою політ елітою польщі під смоленськом. твоя польща так піклувалася про справедливість і верховенство права, що вкинула у труну з качинським лєвого чувака і забула про цей інцидент наче нічого не відбулося. І за 10 років жодного міжнародного позову до парашиї.
А те що вас ніхто не попередив про війну, то це ваші проблеми. Це ж ви 5 років тому обрали клоуна президентом поржати, так ржіть тепер.
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07.02.2024 11:41 Ответить
я особисто клоуна не вибирав. Але чому я і мої близькі зараз маємо страждати через вибір декого?
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07.02.2024 12:20 Ответить
От я теж не дуже розумію:
Ракета на підльоті до Дрогобича - час до перетину кордону - менше 6ти хвилин.
І що? - встигнуть збити?
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07.02.2024 08:33 Ответить
Ну ж розказують,що якщо будуть ф16 то це покращить ППО.Як це працюватиме слабо уявляю,але якщо поляки вже були в повітрі і бачили пуски,то могли б,як би був такий наказ.
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07.02.2024 08:36 Ответить
Будем надіятисьна Ф16.
У 2022му на власні очі бачив три калібри і МІГ, що їх доганяв. Одну збив біля мене (в полі) - мене на табуретці на подвір'ї аж підкинуло. Другу десь за 20 км далі. Третя, на жаль, долетіла до цілі.

До речі - тоді вони через Молдову летіли і при вході на територію України до цілі лишалось 15-25 хв.
І Молдова мовчала. А як (можливо) Ф16м потрібно буде перелетіти - то вже крик підняли завчасно.
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07.02.2024 08:57 Ответить
 
 