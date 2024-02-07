В Дрогобыче на Львовщине прогремели взрывы
Утром 7 февраля во время воздушной тревоги в Дрогобыче Львовской области были слышны взрывы.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Львовской ОВА Максим Козицкий, информирует Цензор.НЕТ.
"Взрывы в Дрогобыче", - отметил он.
Никаких подробностей пока не известно.
Как сообщалось, утром 7 февраля по всей Украине воздушная тревога произошли пуски из самолетов Ту-95МС.
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+6 Олександр #586715
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Це не те що у нас - перед вторгненням ніхто людей навіть не попередив, що близиться така бійня.
А те що вас ніхто не попередив про війну, то це ваші проблеми. Це ж ви 5 років тому обрали клоуна президентом поржати, так ржіть тепер.
Ракета на підльоті до Дрогобича - час до перетину кордону - менше 6ти хвилин.
І що? - встигнуть збити?
У 2022му на власні очі бачив три калібри і МІГ, що їх доганяв. Одну збив біля мене (в полі) - мене на табуретці на подвір'ї аж підкинуло. Другу десь за 20 км далі. Третя, на жаль, долетіла до цілі.
До речі - тоді вони через Молдову летіли і при вході на територію України до цілі лишалось 15-25 хв.
І Молдова мовчала. А як (можливо) Ф16м потрібно буде перелетіти - то вже крик підняли завчасно.