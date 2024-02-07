Атака на Миколаїв: пошкоджено житлові будинки, загинула людина (оновлено)

Росіяни зранку атакували Миколаїв й область ракетами та "шахедами".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Вранці, 7 лютого, ворог атакував місто БпЛА типу "Shahed-136/131" та ракетами повітряного базування. Внаслідок влучань пошкоджено близько 20 житлових будинків. Одна людина постраждала, чоловікові надається необхідна медична допомога. На ділянці підземного газопроводу сталося займання.

Крім того, на території інфраструктурного об'єкта пошкоджено й виникла пожежа технічної споруди. Наразі займання локалізовано.

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Згодом міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що внаслідок атаки на місто загинув чоловік.

"На жаль, чоловік, якого госпіталізували після обстрілу, помер у реанімації. У нього були важкі мінно-вибухова та черепно-мозкова травми", - йдеться в повідомленні.