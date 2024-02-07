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Атака на Миколаїв: пошкоджено житлові будинки, загинула людина (оновлено)

миколаїв

Росіяни зранку атакували Миколаїв й область ракетами та "шахедами".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Вранці, 7 лютого, ворог атакував місто БпЛА типу "Shahed-136/131" та ракетами повітряного базування. Внаслідок влучань пошкоджено близько 20 житлових будинків. Одна людина постраждала, чоловікові надається необхідна медична допомога. На ділянці підземного газопроводу сталося займання.

Крім того, на території інфраструктурного об'єкта пошкоджено й виникла пожежа технічної споруди. Наразі займання локалізовано.

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Згодом міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що внаслідок атаки на місто загинув чоловік.

"На жаль, чоловік, якого госпіталізували після обстрілу, помер у реанімації. У нього були важкі мінно-вибухова та черепно-мозкова травми", - йдеться в повідомленні.

Автор: 

Миколаїв (1799) обстріл (28365)


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Надеюсь, что Ким продаст часы своей жены (Hublot стоимостью 438 720 грн.) и поможет пострадавшим..
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07.02.2024 08:29 Відповісти
Такі, як сьогоднішня влада, людям не допоможуть, вони прийшли мародерити виключно для себе. Пам'ятаєте виявлені склади "гуманітарки" на Запоріжжі, де вкрадено за 300 вагонів і кронтейнерів і мертва тиша, ніхто не сидить, а таких сотні. Дії влади по заморожуванню ракетних програм у 2019 році сьогодні мають такі наслідки не тільки для Миколаївців, а всіх громадян України. Були б у нас сотні ракет "Нептун", "Грім 2" і якби вони пару раз полетіли на московію, як "отвєточка", то це б давно припинилося. А так маємо те, що маємо- відоси та обіцянки і звичайно на голови ракети.
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07.02.2024 09:22 Відповісти
Шо то главный захищальнык півдня так погано захищає , а Кім?
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07.02.2024 08:33 Відповісти
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07.02.2024 08:47 Відповісти
 
 