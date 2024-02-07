Атака на Николаев: повреждены жилые дома, погиб человек (обновлено)

Россияне с утра атаковали Николаев и область ракетами и "шахедами".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Николаевской ОВА Виталий Ким.

Утром, 7 февраля, враг атаковал город БПЛА типа Shahed-136/131 и ракетами воздушного базирования. В результате попаданий повреждено около 20 жилых домов. Один человек пострадал, мужчине оказывается необходимая медицинская помощь. На участке подземного газопровода произошло возгорание.

Кроме того, на территории инфраструктурного объекта есть повреждения, возник пожар технического сооружения. В настоящее время возгорание локализовано.

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Впоследствии мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что в результате атаки на город погиб мужчина.

"К сожалению, мужчина, которого госпитализировали после обстрела, умер в реанимации. У него были тяжелые минно-взрывная и черепно-мозговая травмы", - говорится в сообщении.