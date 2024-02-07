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Атака на Николаев: повреждены жилые дома, погиб человек (обновлено)

миколаїв

Россияне с утра атаковали Николаев и область ракетами и "шахедами".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Николаевской ОВА Виталий Ким.

Утром, 7 февраля, враг атаковал город БПЛА типа Shahed-136/131 и ракетами воздушного базирования. В результате попаданий повреждено около 20 жилых домов. Один человек пострадал, мужчине оказывается необходимая медицинская помощь. На участке подземного газопровода произошло возгорание.

Кроме того, на территории инфраструктурного объекта есть повреждения, возник пожар технического сооружения. В настоящее время возгорание локализовано.

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Впоследствии мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что в результате атаки на город погиб мужчина.

"К сожалению, мужчина, которого госпитализировали после обстрела, умер в реанимации. У него были тяжелые минно-взрывная и черепно-мозговая травмы", - говорится в сообщении.

Автор: 

Николаев (2145) обстрел (27043)


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Надеюсь, что Ким продаст часы своей жены (Hublot стоимостью 438 720 грн.) и поможет пострадавшим..
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07.02.2024 08:29 Ответить
Такі, як сьогоднішня влада, людям не допоможуть, вони прийшли мародерити виключно для себе. Пам'ятаєте виявлені склади "гуманітарки" на Запоріжжі, де вкрадено за 300 вагонів і кронтейнерів і мертва тиша, ніхто не сидить, а таких сотні. Дії влади по заморожуванню ракетних програм у 2019 році сьогодні мають такі наслідки не тільки для Миколаївців, а всіх громадян України. Були б у нас сотні ракет "Нептун", "Грім 2" і якби вони пару раз полетіли на московію, як "отвєточка", то це б давно припинилося. А так маємо те, що маємо- відоси та обіцянки і звичайно на голови ракети.
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07.02.2024 09:22 Ответить
Шо то главный захищальнык півдня так погано захищає , а Кім?
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07.02.2024 08:33 Ответить
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07.02.2024 08:47 Ответить
 
 