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Новини Війна
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Ракетна атака РФ: на лівому березі Києва пошкоджено магістраль теплопостачання

опалення

Через ворожу атаку на лівому березі Києва пошкоджено магістраль теплопостачання.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

"Внаслідок ворожої атаки пошкоджено магістраль теплопостачання на лівому березі столиці. Фахівці зʼясовують масштаби і невідкладно розпочнуть ремонтні роботи", - йдеться у повідомленні.

Що відомо про ракетну атаку РФ зранку 7 лютого

Як повідомлялося, зранку 7 лютого по всій Україні повітряна тривога, відбулись пуски з літаків Ту-95МС.

Також повідомлялося, що у Києві зранку 7 лютого працює протиповітряна оборона.

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Автор: 

тепломережа (118) Повітряні атаки на Київ (755)


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Хтось говорив...."Київ захищений багарівневою ППО"
Не підскажете хто,це говорив?
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07.02.2024 08:57 Відповісти
а разве не защищен? или ты косишь под дурака не понимаешь что было бы если бы ракеты и шахеды не сбивали на подлете или в самом городе
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07.02.2024 12:13 Відповісти
Такой говорун разговорного жанра у нас только один
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07.02.2024 09:09 Відповісти
Обделанная тряпка гоям ничего не должна!
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07.02.2024 09:21 Відповісти
 
 