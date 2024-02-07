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Новости Война
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Ракетная атака РФ: на левом берегу Киева повреждена магистраль теплоснабжения

опалення

Из-за вражеской атаки на левом берегу Киева повреждена магистраль теплоснабжения.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

"В результате вражеской атаки повреждена магистраль теплоснабжения на левом берегу столицы. Специалисты выясняют масштабы и безотлагательно приступят к ремонтным работам", - говорится в сообщении.

Что известно о ракетной атаке РФ утром 7 февраля

Как сообщалось, утром 7 февраля по всей Украине воздушная тревога, произошли пуски из самолетов Ту-95МС.

Также сообщалось, что в Киеве с утра 7 февраля работает противовоздушная оборона.

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Автор: 

теплосеть (120) Воздушные атаки на Киев (698)


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Хтось говорив...."Київ захищений багарівневою ППО"
Не підскажете хто,це говорив?
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07.02.2024 08:57 Ответить
а разве не защищен? или ты косишь под дурака не понимаешь что было бы если бы ракеты и шахеды не сбивали на подлете или в самом городе
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07.02.2024 12:13 Ответить
Такой говорун разговорного жанра у нас только один
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07.02.2024 09:09 Ответить
Обделанная тряпка гоям ничего не должна!
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07.02.2024 09:21 Ответить
 
 