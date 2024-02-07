Ракетная атака РФ: на левом берегу Киева повреждена магистраль теплоснабжения
Из-за вражеской атаки на левом берегу Киева повреждена магистраль теплоснабжения.
Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.
"В результате вражеской атаки повреждена магистраль теплоснабжения на левом берегу столицы. Специалисты выясняют масштабы и безотлагательно приступят к ремонтным работам", - говорится в сообщении.
Что известно о ракетной атаке РФ утром 7 февраля
Как сообщалось, утром 7 февраля по всей Украине воздушная тревога, произошли пуски из самолетов Ту-95МС.
Также сообщалось, что в Киеве с утра 7 февраля работает противовоздушная оборона.
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