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Новини
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Поляків попередили про великі навчання НАТО. Просять не публікувати фото техніки

нато,навчання

З наступного тижня дорогами Польщі у зв’язку з великими навчаннями НАТО масово пересуватиметься військова техніка. Громадян просять не публікувати її фото в інтернеті.

Про це попередив Генштаб Польщі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

Там зауважили, що з 12 лютого громадяни можуть бачити багато військової техніки на дорогах по всій території Польщі, що пов’язано з проведенням великих навчань НАТО Steadfast Defender і їхньої "польської" частини Dragon-24.

Громадян закликали не публікувати фотографії переміщення техніки і не писати, де і в який час її спостерігали, як і про польоти літаків.

Читайте: Росія проведе спільні військово-морські навчання з Іраном та Китаєм, - ЗМІ

Також Генштаб додав, що переміщення техніки спробують організувати так, щоб створювати якомога менші незручності для громадян.

Навчання НАТО Steadfast Defender

Це - найбільші навчання НАТО з 1988 року. У маневрах візьмуть участь 90 тисяч військових з усіх членів НАТО і Швеції, яка за крок до набуття повноправного членства.

Навчання почалися ще 24 січня і триватимуть до кінця травня, більшість заходів відбудеться у країнах Центральної Європи.

Також читайте: Розпочались навчання НАТО Steadfast Defender-24

У польській частині навчань будуть задіяні близько 15 тисяч польських військових та 5000 союзницьких, разом із 3500 одиницями техніки з 10 країн НАТО.

Автор: 

НАТО (6441) Польща (8496) військові навчання (2775)


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"9 лютого польські фермери розпочнуть новий страйк. Блокуватимуть всі пункти пропуску з Україною."

багато техніки, то мається на увазі, трактори? "Mama kupila traktora, šč Trajna-nina, armagedon, nona, šč"
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09.02.2024 09:33 Відповісти
Чи будуть фермери блокувати дороги?
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09.02.2024 09:34 Відповісти
Краще б провели навчання на кордоні. І під це розігнали б нах тих всіх "обездоленних"
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09.02.2024 09:39 Відповісти
польща буде готовуватися до евакуації армії за віслу, якщо путін нападе?
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09.02.2024 09:49 Відповісти
Польща буде готуватися до евакуації українських біженців до Сибіру.
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09.02.2024 09:56 Відповісти
 
 