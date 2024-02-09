Поляків попередили про великі навчання НАТО. Просять не публікувати фото техніки

З наступного тижня дорогами Польщі у зв’язку з великими навчаннями НАТО масово пересуватиметься військова техніка. Громадян просять не публікувати її фото в інтернеті.

Про це попередив Генштаб Польщі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

Там зауважили, що з 12 лютого громадяни можуть бачити багато військової техніки на дорогах по всій території Польщі, що пов’язано з проведенням великих навчань НАТО Steadfast Defender і їхньої "польської" частини Dragon-24.

Громадян закликали не публікувати фотографії переміщення техніки і не писати, де і в який час її спостерігали, як і про польоти літаків.

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Також Генштаб додав, що переміщення техніки спробують організувати так, щоб створювати якомога менші незручності для громадян.

Навчання НАТО Steadfast Defender

Це - найбільші навчання НАТО з 1988 року. У маневрах візьмуть участь 90 тисяч військових з усіх членів НАТО і Швеції, яка за крок до набуття повноправного членства.

Навчання почалися ще 24 січня і триватимуть до кінця травня, більшість заходів відбудеться у країнах Центральної Європи.

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У польській частині навчань будуть задіяні близько 15 тисяч польських військових та 5000 союзницьких, разом із 3500 одиницями техніки з 10 країн НАТО.